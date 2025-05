Die Infineon-Aktie steht unter Strom. Der Kurs konnte sich deutlich vom Apriltief bei 23,17 Euro lösen - trotz zwischenzeitlich gesenkter Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2024/25 (per Ende September). Aktuell konsolidiert der Titel zwar auf hohem Niveau. Der Startschuss für eine Trendfortsetzung könnte jedoch unmittelbar bevorstehen.Infineon will einen neuen Standard für die Stromversorgung in KI-Rechenzentren setzen - in Kooperation mit Nvidia. Es sei davon auszugehen, dass Infineon der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...