Kornelius Purps (antea): Trump setzt Status des USD aufs Spiel

11.04.2025 -

Es war der 2. April 2025, abends gegen 22:30 Uhr. Im Fernsehen hielt ein gewisser Donald J. Trump bunte "Tafeln der Befreiung" mit 185 Zollsätzen gegen 184 Staaten und eine Pinguin-Insel in die Kameras, als es in meinem Hals verdächtigt anfing zu kratzen. Fortan entwickelten sich Aktienkurse und mein Gesundheitszustand in einem bemerkenswerten Gleichlauf, weshalb die CONCLUSIO in der Vorwoche kurzfristig ausfallen musste. Bevor es in eine kurze Osterpause geht, frage ich mich, welche Schlüsse man aus den vergangenen zehn aufreibenden Tagen für die weitere Entwicklung an den Finanzmärkten ziehen kann.

