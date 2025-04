EQS-News: Northern Data AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Northern Data AG - Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 21. Mai 2025



11.04.2025

Northern Data AG - Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 21. Mai 2025 Frankfurt/Main - 11. April 2025 - Die Northern Data AG (ETR: NB2 ) ("Northern Data Group" or "the Group"), ein führender Anbieter von KI- und High-Performance Computing (HPC)-Lösungen, hat heute die Einladung zu ihrer ordentlichen Hauptversammlung (HV) veröffentlicht, die am Mittwoch, den 21. Mai 2025, ab 10.00 Uhr (MESZ) als virtuelle Veranstaltung stattfinden wird. Der vollständige Text der Einladung zur Hauptversammlung 2025, einschließlich der Tagesordnung und Erläuterungen zu den einzelnen Punkten, ist auf der Website der Gruppe zu finden unter: https://northerndata.de/de/investor-relations/publications/annual-general-meeting-2025 . Für angemeldete Aktionäre der Northern Data AG oder deren Bevollmächtigte wird die vollständige Hauptversammlung ab 10.00 Uhr (MESZ) live über den passwortgeschützten Internetservice übertragen.



Über Northern Data Group: Northern Data Group ist ein führender Anbieter von KI- und High-Performance-Computing (HPC)-Lösungen und unterstützt die innovativsten Unternehmen der Welt mit leistungsstarker, flüssigkeitsgekühlter GPU-Technologie bei der Erreichung ihrer Ziele. In Zusammenarbeit mit unseren Partnern setzen wir uns leidenschaftlich für das Potenzial von HPC ein, nicht nur den technologischen, sondern auch den gesellschaftlichen Fortschritt voranzutreiben.



Investor Relations: Jose Cano

Vice President, Investor Relations

E-Mail: ir@northerndata.de



