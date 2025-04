FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Autozulieferer Continental sieht gelassen auf die aggressive Zollpolitik der USA. "Amerika ist und bleibt für alle unsere Sparten ein strategischer Wachstumsmarkt, genau wie China und andere Märkte in Asien", sagte Vorstandschef Nikolai Setzer der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Die Nachfrage nach Produkten des Konzerns sei groß, etwa im Reifengeschäft: "Unsere drei US-Fabriken in Mississippi, South Carolina und Illinois haben eine Kapazität von mehr als 16 Millionen Reifen im Jahr, und der Markt hat noch viel Potenzial".

Vor allem die Elektronikwerke in Mexiko wären durch dauerhafte neue Handelsschranken stark unter Druck. Auch die Produktion in Amerika ist betroffen, wenn etwa Vorprodukte für Reifen neuen Zöllen unterliegen. Solche Mehrkosten träfen aber alle vor Ort produzierenden Wettbewerber gleich, sagte Setzer. "Im Wettbewerb sehen wir also erstmal keinen direkten Nachteil."

Zur geplanten Aufspaltung des Konzerns sagte der Manager, er sehe verschiedene Möglichkeiten für einen Verkauf der Industriesparte Contitech. "Uns ist immer wieder zugetragen worden, dass es dafür am Markt Interesse gibt, etwa durch eine Übernahme von strategischen Käufern oder Finanzinvestoren, die schon Industrieunternehmen im Portfolio haben." Mit dem Umbau dürfte auch seine Zeit im Unternehmen ablaufen. "Wenn die Verselbstständigung von Contitech so läuft, wie wir uns das vorstellen, wird im nächsten Jahr der Zeitpunkt kommen, die Verantwortung weiterzugeben."/he/ngu