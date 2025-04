© Foto: Klaudia Radecka - NurPhoto

Elon Musks xAI steht wegen illegal betriebener Turbinen in Memphis unter Beschuss und soll für extreme Luftverschmutzung verantwortlich sein.Elon Musks ambitioniertes KI-Startup xAI, das im vergangenen Jahr gegründet wurde, gerät wegen massiver Umweltverstöße am Standort Memphis ins Kreuzfeuer. Laut einem Schreiben der renommierten Umweltschutzorganisation Southern Environmental Law Center (SELC) an das Gesundheitsamt von Shelby County, betreibt xAI 35 leistungsstarke Gasturbinen - obwohl lediglich 15 genehmigt wurden. Das Rechenzentrum, intern auch "Colossus" genannt, ist ein zentrales Element von Musks Plan, mit dem hauseigenen Chatbot "Grok" gegen OpenAIs ChatGPT zu konkurrieren. Die …