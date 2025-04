Der ehemalige DAX-Konzern Metro verschwindet von der Börse. Nach dem Willen des tschechischen Milliardärs Daniel Kretinsky wurde heute per Ad-hoc-Mitteilung verkündet, dass die Notierung an der Frankfurter Börse noch vor Ostern endet. Anleger haben dann jedoch nur noch eine Möglichkeit, Metro-Aktien zu verkaufen. Mit Ablauf des 16. April 2025 wird das Delisting der Stamm- und Vorzugsaktien der Metro AG wirksam werden, teilte der Großhandelskonzern am Nachmittag per Ad-hoc-Mitteilung mit. Darin heißt ...

