Der Präsident der Federal Reserve Bank of New York, John Williams, bemerkte am Freitag, dass er überwiegend einen allgemeinen Rückgang der US-Wirtschaftsdaten erwartet, da die Zölle weiterhin Wirkung zeigen.Wichtige HighlightsDie Zölle werden die Inflation in diesem Jahr auf zwischen 3,5% und 4% anheben.Die Wirtschaft ist von sehr hohen Unsicherheiten ...

