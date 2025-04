Paris / London / Zürich - Europas wichtigste Aktienmärkte sind ohne klare Richtung ins Wochenende gegangen. Im Vergleich zu den turbulenten Vortagen waren die Schwankungen aber überschaubar. Die Unsicherheit über das Hin und Her der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump war erneut und bleibt auf absehbare Zeit wohl das beherrschende Thema an den Börsen. Der EuroStoxx 50 schloss am Freitag mit einem Minus von 0,66 Prozent bei 4.787,23 Punkten. ...

