The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 11.04.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 11.04.2025ISIN NameAU000000MXR4 MAXIMUS RESOURCES LTDGB00BLS0XX25 EQUALS GROUP PLC LS-,01GB00B0381Z20 SYNAIRGEN PLC LS-,01GB0033600353 GOOD ENERGY GROUP LS -,05LU0329759764 DWS I.-AFRICA LCLU0329759848 DWS I.-AFRICA NCLU0329761075 DWS I.-AFRICA USD LCLU0363465583 DWS I.-AFRICA LDLU0399357671 DWS I.-AFRICA GBP D RDVGG4S09E1053 JADE ROAD INVESTMENTS LTD