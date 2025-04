Die französische Großbank verzeichnet beeindruckende Kurszuwächse und erhält positive Analysteneinschätzungen bei weiterhin günstiger Fundamentalbewertung.

Die Aktie der französischen Großbank Societe Generale verzeichnet eine beachtliche Entwicklung. Am gestrigen Handelstag schloss das Papier mit einem Plus von 3,64 Prozent bei 37,73 Euro und setzte damit seinen positiven Trend fort. Besonders markant: Im heutigen Handel (11. April 2025) legte die Aktie nochmals um 4,40 Prozent zu und setzt damit ihre beeindruckende Erholung fort. Auf Jahressicht steht inzwischen ein Plus von über 47 Prozent zu Buche - ein deutliches Zeichen für das wiedergewonnene Vertrauen der Investoren in das Finanzinstitut.

Ausschlaggebend für den jüngsten Kursanstieg dürfte vor allem die Mitteilung der Bank über den erfolgreichen Abschluss ihres Aktienrückkaufprogramms sein. Societe Generale gab bekannt, dass das im Februar gestartete Programm nun abgeschlossen wurde. Insgesamt erwarb die Bank 22.667.515 Stammaktien zurück, was das Vertrauen des Managements in die eigene Geschäftsentwicklung unterstreicht.

Analysten zunehmend optimistisch

Die positive Entwicklung spiegelt sich auch in den Einschätzungen der Finanzexperten wider. Aktuell empfehlen 13 von 18 Analysten die Aktie zum Kauf oder zur Übergewichtung - das entspricht einer bullischen Quote von 72,2 Prozent. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 44,35 Euro und damit rund 23 Prozent über dem aktuellen Niveau. Besonders bemerkenswert: Erst gestern wurde die Aktie von Analysten höher eingestuft, was die positive Dynamik weiter verstärkte.

Trotz dieser Euphorie bleibt die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,19 für 2024 und einer prognostizierten KGV von 6,35 für 2025 fundamental günstig bewertet. Anleger sollten jedoch im Blick behalten, dass die Bank am 30. April ihre Ergebnisse für das erste Quartal 2025 vorlegen wird - ein Termin, der möglicherweise neue Impulse für den Aktienkurs bringen könnte.

