Der Rohstoffkonzern übernimmt gemeinsam mit asiatischen Partnern das Robe Mesa Projekt in Westaustralien und stärkt damit strategisch seine Position im Eisenerzsektor.

Ein Übernahmeangebot in Australien hat der Aktie von Rio Tinto heute Auftrieb gegeben. Der Kurs zog spürbar an.

Rio Tinto greift in Australien zu

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Rio Tinto ?

Was steckt dahinter? Rio Tinto will für 75 Millionen Australische Dollar das Robe Mesa Eisenerzprojekt von CZR Resources kaufen. Das Gebot erfolgt in bar, gemeinsam mit den Partnern Mitsui und Nippon Steel.

Der Vorstand von CZR hat dem Angebot bereits zugestimmt. Ein Konkurrent, der zuvor ebenfalls geboten hatte, wurde damit ausgestochen.

Stärkung im Eisenerzgeschäft

Das Projekt liegt strategisch günstig in der Pilbara-Region Westaustraliens. Hier konzentriert Rio Tinto bereits wesentliche Teile seiner Eisenerzförderung. Der Zukauf soll diese Basis nun weiter stärken.

Die Übernahme passt zur jüngsten Milliardeninvestition des Partners Mitsui in ein anderes Rio Tinto Projekt in der Region. Alles zielt darauf ab, die Produktionskapazitäten im wichtigen Eisenerzsegment auszubauen.

Wie reagiert der Markt?

Und wie kommt das an der Börse an? Offenbar gut, der Kurs zog heute an. Investoren scheinen Vertrauen in die Strategie von Rio Tinto zu haben.

Das Ziel ist klar: Von der anhaltend hohen Eisenerznachfrage, gerade aus Asien, maximal profitieren. Der Zukauf ist ein weiterer Baustein für zukünftiges Wachstum und festigt die Marktposition des Rohstoffriesen.

Anzeige

Rio Tinto-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Rio Tinto-Analyse vom 12. April liefert die Antwort:

Die neusten Rio Tinto-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Rio Tinto-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 12. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Rio Tinto: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...