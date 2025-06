Auch an etwas ruhigeren Tagen wird es an der Börse nicht langweilig und der gestrige Mittwoch brachte einige Überraschungen mit sich. Besonders im Fokus standen zwei bestimmte Aktien von Ölkonzernen, was allerdings nicht an der recht deutlichen Korrektur der Ölpreise lag, sondern viel mehr an Übernahmespekulationen.

Den vollständigen Artikel lesen ...