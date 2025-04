Der Bitcoin-Mining-Spezialist verzeichnet einen Kursanstieg von fast 6% und erhält starke Unterstützung von Analysten trotz Volatilität im Kryptomarkt.

Seit Anfang dieser Woche verzeichnet der Bitcoin-Mining-Spezialist CleanSpark einen bemerkenswerten Aufwärtstrend. Die Aktie schloss am Freitag bei 7,55 USD, was einem deutlichen Anstieg von 5,96% innerhalb eines Handelstages entspricht. Bemerkenswert ist auch die positive Entwicklung über die vergangene Woche, in der die Aktie 4,50% an Wert gewann. Diese Erholung kommt nach einer längeren Durststrecke - die CleanSpark-Aktie befindet sich trotz der jüngsten Zuwächse noch immer 63,56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 20,73 USD, das sie vor fast genau einem Jahr am 23. April 2024 erreichte.

Der Aufschwung erfolgt nach einem markanten Tiefpunkt Ende März, als der Kurs auf 6,72 USD fiel - sein niedrigster Stand seit Monaten. Mit dem aktuellen Kurs liegt die Aktie nun 12,43% über diesem Tiefstand, zeigt aber mit einem RSI-Wert von 70,9 bereits erste Anzeichen einer Überhitzung im kurzfristigen Bereich.

Analysten bleiben außerordentlich optimistisch

Die Stimmung unter den Finanzexperten bleibt trotz der anhaltenden Volatilität bemerkenswert positiv. Von neun Analysten, die die CleanSpark-Aktie beobachten, empfehlen acht (88,9%) den Kauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 19,12 USD - was einem potenziellen Aufwärtspotenzial von erstaunlichen 168,23% entspricht. Selbst das niedrigste Kursziel von 12,00 USD liegt deutlich über dem aktuellen Handelsniveau.

Fundamentale Stärken des Unternehmens sind laut Analysten vor allem die starken Margen und die gesunde finanzielle Situation. Die günstige Bewertung im Vergleich zum generierten Cashflow macht CleanSpark für wachstumsorientierte Investoren besonders interessant, obwohl die Unsicherheiten im Bitcoin-Mining-Sektor und die hohe Volatilität der Aktie (119,35% annualisiert über 30 Tage) erhebliche Risikofaktoren darstellen. Für das Jahr 2025 wird ein KGV von 11,20 prognostiziert, was im aktuellen Marktumfeld als attraktiv gelten kann.

