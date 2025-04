Der Diagnostik-Spezialist verzeichnet erhebliche Kursverluste, während Experten ein Wachstumspotenzial von über 80 Prozent prognostizieren. Wichtige Finanzdaten folgen Ende April.

Die Aktie des Diagnostik-Spezialisten Stratec Biomedical bewegt sich derzeit technisch in einer äußerst kritischen Phase. Mit einem aktuellen Kurs von 22,58 Euro (Stand: 11. April 2025) notiert das Papier nur minimal über seinem 52-Wochen-Tief von 22,30 Euro, das erst am 8. April markiert wurde. Besonders alarmierend erscheint der anhaltende Abwärtstrend mit einem Monatsverlust von über 16 Prozent und einer Jahresperformance von -42,55 Prozent. Die technischen Indikatoren verstärken das negative Bild: Der Kurs liegt inzwischen mehr als 36 Prozent unter dem 200-Tage-Durchschnitt und hat seit Jahresbeginn fast ein Viertel seines Wertes eingebüßt.

Analysten sehen enormes Aufwärtspotenzial

Trotz der schwachen Kursentwicklung sind Finanzexperten überraschend optimistisch. Sechs Analysten vergeben im Durchschnitt ein "Outperform"-Rating mit einem mittleren Kursziel von 41 Euro - was einem potenziellen Kurswachstum von über 83 Prozent entspricht. Das höchste Kursziel liegt sogar bei 50 Euro. Diese positive Einschätzung könnte mit der fundamentalen Bewertung zusammenhängen: Mit einem aktuellen KGV von 21 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 14,13 erscheint die Aktie im Branchenvergleich nicht überteuert. Besonders interessant für Anleger könnten die bevorstehenden Termine sein - am 29. April werden die Jahresergebnisse 2024 veröffentlicht, gefolgt von den Q1-Zahlen für 2025 am 9. Mai. Diese Termine dürften entscheidend für die weitere Kursentwicklung sein.

