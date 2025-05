Nagarro, Mutares und Stratec fliegen Anfang Mai aus dem SDAX. Woran das liegt und wie die Chancen auf einen Wiederaufstieg stehen. Wer Mitglied in der DAX-Familie sein will, muss strenge Regeln erfüllen. Weil aber Nagarro, Stratec und Mutares ihren testierten Jahresbericht nicht wie gefordert bis Ende April vorgelegt haben, fliegen sie mit Wirkung von Freitag (9.5.) aus dem SDAX. Ersetzt werden sie durch die Beteiligungsgesellschaft MBB (160,90 Euro; DE000A0ETBQ4; "Kaufen" in PB v. 28.6.24), die Thyssenkrupp-Tochter Nucera (10,17 Euro; DE000NCA0001; "Beobachten" in PB v. 13.2.24) und den Finanzdienstleister ProCredit (10,85 Euro; DE0006223407; "Halten" in PB v. 28.3.). Von den drei Absteigern gehört kein Wert zu den Index-Schwergewichten im SDAX. Zu denen zählen nach dem Aufstieg von DWS, Renk und Flatexdegiro, durch den der Kleinstindex knapp 20% seiner Marktkapitalisierung verlor, nach unserer jüngsten Auswertung Ionos (5,4%), ...

Den vollständigen Artikel lesen ...