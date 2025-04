Der österreichische Fahrzeugzulieferer verzeichnet signifikante Kursverluste, während Finanzexperten trotz Abwertungen weiterhin Wachstumschancen von bis zu 54% prognostizieren.

Die Polytec Aktie setzte in der vergangenen Woche ihren Abwärtstrend fort und schloss am Freitag mit einem Minus von 3,12 Prozent bei 2,48 Euro. Der österreichische Automobilzulieferer musste damit innerhalb der letzten sieben Handelstage einen Wertverlust von 3,50 Prozent hinnehmen, während sich die Monatsbilanz mit einem Rückgang von 10,79 Prozent noch deutlicher im negativen Bereich bewegt. Besonders bemerkenswert ist der aktuelle Abstand zum 52-Wochen-Hoch: Mit 32,24 Prozent unter dem Höchstwert von 3,66 Euro, der im Mai 2024 erreicht wurde, befindet sich die Aktie in einer technisch angeschlagenen Position. Anleger blicken nun gespannt auf die anstehende Veröffentlichung der Ergebnisse für das vierte Quartal 2024, die für den 24. April angekündigt ist und möglicherweise neue Impulse liefern könnte.

Analysten bleiben trotz Kursschwäche optimistisch

Trotz der aktuellen Kursschwäche halten die drei Analysten, die Polytec regelmäßig bewerten, an ihrer grundsätzlich positiven Einschätzung fest. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 3,82 Euro sehen die Experten ein beachtliches Aufwärtspotenzial von fast 54 Prozent. Dabei reichen die Einzelprognosen von 2,75 Euro bis hin zu 4,70 Euro - was die Unsicherheit über die kurzfristige Entwicklung des Kunststoffspezialisten widerspiegelt. Fundamentale Stärken des Unternehmens liegen vor allem in der niedrigen Bewertung: Mit einem KUV von nur 0,2 für 2024 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 1,69 erscheint die Aktie im Branchenvergleich deutlich unterbewertet. Allerdings haben Analysten in den vergangenen Monaten ihre Umsatz- und Gewinnerwartungen mehrfach nach unten korrigiert, was auf anhaltende operative Herausforderungen hindeutet.

