PTA-News: POLYTEC HOLDING AG: Geschäftsjahr 2024 besser, aber noch unbefriedigend / 2025 mit positiver Entwicklung

POLYTEC HOLDING AG: Geschäftsjahr 2024 besser, aber noch unbefriedigend / 2025 mit positiver Entwicklung

Hörsching (pta000/24.04.2025/07:47 UTC+2)

. Der Konzernumsatz der POLYTEC GROUP betrug im Geschäftsjahr 2024 EUR 677,8 Mio. und lag um 6,6% bzw. EUR 41,8 Mio. über dem Vorjahr (EUR 636,0 Mio.).

Nachdem das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sowohl im dritten als auch im vierten Quartal 2023 deutlich negativ ausgefallen waren, hat das EBIT im ersten Quartal 2024 eine sehr deutliche Wende ins Positive genommen. Die positive Ergebnisentwicklung setzte sich im zweiten Quartal 2024 fort. Im Unterschied dazu waren die Umsätze im dritten Quartal 2024 durch kurzfristig aufgetretene Reduktionen in den Abrufmengen unter den Erwartungen geblieben.

Das EBIT der POLYTEC GROUP betrug im gesamten Geschäftsjahr 2024 EUR 3,9 Mio. und lag damit mit EUR 10,6 Mio. über dem Vorjahreswert in Höhe von EUR -6,7 Mio. Die EBIT-Marge stieg im Vergleich zum Vorjahr um 1,7 Prozentpunkte von -1,1% auf 0,6%.

Das Management der POLYTEC Holding AG geht für das Geschäftsjahr 2025 aus heutiger Sicht von einem geplanten Umsatz in der Größenordnung von EUR 650 Mio. bis EUR 700 Mio. aus und strebt eine EBIT-Marge von rund 2% bis 3% an. Die in früheren Perioden eingeleiteten Maßnahmen zur operativen Effizienzsteigerung zeigen Verbesserungen und sollen im Jahresverlauf voll wirksam werden.

.

Geschäftsentwicklung im Jahr 2024

* Konzernumsatz betrug EUR 677,8 Mio. (2023: EUR 636,0 Mio.)

* EBITDA belief sich auf EUR 35,7 Mio., (2023: EUR 26,6 Mio.)

* EBITDA-Marge 5,3% (2023: 4,2%)

* EBIT betrug EUR 3,9 Mio. (2023: EUR -6,7 Mio.)

* EBIT-Marge 0,6% (2023: -1,1%)

* Ergebnis nach Steuern EUR -6,9 Mio. (2023: EUR -14,1 Mio.)

* Ergebnis je Aktie EUR -0,29, Dividendenvorschlag: keine Dividende für GJ 2024

* Eigenkapitalquote bei 41,7%(31.12.2023: 41,4%)

* Nettofinanzverbindlichkeiten betrugen EUR 42,4 Mio. (31.12.2023: EUR 79,5 Mio.)

* Beschäftigte (inkl. Leihpersonal, FTE-Vollzeitäquivalente) per 31.12.2024: 3.678 (3.835)

.

Im Marktbereich Passenger Cars & Light Commercial Vehicles, dem mit 73,0% (Vorjahr: 74,0%) umsatzstärksten Bereich der POLYTEC GROUP, wurde im Geschäftsjahr 2024 ein Umsatz in Höhe von EUR 494,5 Mio. erzielt und lag um 5,1% bzw. EUR 23,9 Mio. über dem Vergleichswert des Vorjahres (EUR 470,6 Mio.).

Die Umsätze der POLYTEC GROUP mit Teilen für LKW waren in allen Quartalen des Geschäftsjahres 2024 rückläufig. Insgesamt ging der Umsatz im Marktbereich Commercial Vehicles im Vergleich zum Geschäftsjahr 2023 um 15,7% bzw. EUR 17,2 Mio. auf EUR 92,3 Mio. zurück. Der Anteil dieses Marktbereichs am Konzerngesamtumsatz reduzierte sich um 3,6 Prozentpunkte von 17,2% auf 13,5%.

Im Unterschied dazu zeigten die Umsätze im Marktbereich Smart Plastic & Industrial Applications seit Anfang 2024 eine sehr erfreuliche Entwicklung. Die Erlöse im Geschäftsjahr 2024 erhöhten sich im Vorjahresvergleich sehr deutlich um 62,8% bzw. EUR 35,1 Mio. auf EUR 91,0 Mio. (Vorjahr: EUR 55,9 Mio.). Der Anteil des Marktbereichs Smart Plastic & Industrial Applications am Konzernumsatz der POLYTEC GROUP stieg im Jahresvergleich um 4,6 Prozentpunkte auf 13,4% (Vorjahr: 8,8%).

Das EBITDA der POLYTEC GROUP verbesserte sich im Geschäftsjahr 2024 um 33,9% bzw. EUR 9,1 Mio. von EUR 26,6 Mio. auf EUR 35,7 Mio. Die EBITDA-Marge stieg im Vergleich zum Vorjahr um 1,1 Prozentpunkte von 4,2% auf 5,3%.

Das Finanzergebnis der POLYTEC GROUP betrug EUR -12,4 Mio. (Vorjahr: EUR -9,1 Mio.), der Anstieg war eine Folge des höheren Zinsniveaus. Das Ergebnis nach Steuern verbesserte sich zwar im Jahresvergleich von EUR 14,1 Mio. auf EUR 6,9 Mio.), war jedoch noch negativ. Das Ergebnis je Aktie betrug EUR 0,29 (Vorjahr: EUR 0,64). Vorstand und Aufsichtsrat der POLYTEC Holding AG werden daher der Hauptversammlung (10. Juni 2025) auch heuer vorschlagen, für das Geschäftsjahr 2024 keine Dividende auszuschütten.

Das Nettoumlaufvermögen reduzierte sich im Vergleich zum Bilanzstichtag 2023 um EUR 41,0 Mio. bzw. 64,1% auf EUR 23,0 Mio.

Die Nettofinanzverbindlichkeiten reduzierten sich gegenüber dem Bilanzstichtag 2023 um 46,7% bzw. EUR 37,2 Mio. auf EUR 42,4 Mio. Die Halbierung ist überwiegend auf das niedrigere Nettoumlaufvermögen zurückzuführen. Die Kennzahl der fiktiven Schuldentilgungsdauer verkürzte sich deutlich von rund drei auf 1,2 Jahre. Die Gearing-Ratio (Verschuldungsgrad) ging von 0,36 zum Bilanzstichtag 2023 auf 0,20 per 31. Dezember 2024 zurück.

Die Eigenkapitalquote betrug zum Bilanzstichtag 2024 41,7% und lag damit um 0,3 Prozentpunkte über jener des Vorjahresbilanzstichtages. Sie weist seit vielen Jahren ein solides Niveau auf.

Die POLYTEC GROUP verfügte zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2024 über Zahlungsmittel in Höhe von EUR 66,0 Mio. (Vorjahr: EUR 49,6 Mio.).

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2024 waren in der POLYTEC GROUP 3.678 Personen (FTE - Vollzeitäquivalente inklusive Leihpersonal) beschäftigt. Der Stand an Beschäftigten lag damit um 4,1% bzw. 157 unter dem Vorjahresstichtag (3.835 Beschäftigte).

.

Ausblick Geschäftsjahr 2025:

Das Management der POLYTEC Holding AG geht für das Geschäftsjahr 2025 aus heutiger Sicht von einem geplanten Umsatz in der Größenordnung von EUR 650 Mio. bis EUR 700 Mio. aus und strebt eine EBIT-Marge von rund 2% bis 3% an.

Die in früheren Perioden eingeleiteten Maßnahmen zur operativen Effizienzsteigerung zeigen Verbesserungen und sollen im Jahresverlauf voll wirksam werden.

Um die strategische Ausrichtung und die zukünftige wirtschaftliche Performance der POLYTEC GROUP zu optimieren, wird an der Anpassung des aktuellen Produktions- und Leistungsportfolios gearbeitet. Daraus resultierend, soll sich die Ertragslage mittelfristig weiter verbessern.

Aufgrund der deutlichen Reduktion der Nettoverschuldung und Verbesserung des Finanzergebnisses in Verbindung mit einem angenommenen weiter sinkenden Zinsniveau, wird ein positives Ergebnis nach Steuern für das Geschäftsjahr 2025 angestrebt.

Das Erreichen dieses Ausblicks unterliegt jedoch Unsicherheiten. Die Automobilindustrie ist weiterhin durch ein volatiles Marktumfeld, eine unsichere Nachfrageentwicklung und die ins Stocken geratene Transformation Richtung Elektro-Mobilität geprägt.

Die POLYTEC GROUP verfügt innerhalb und außerhalb des Automobilsektors über eine starke Marktpositionierung und ist für die Zukunft zuversichtlich.

.

Der Jahresfinanzbericht, der ESEF-Bericht und der Geschäftsbericht der POLYTEC Holding AG zum Stichtag 31. Dezember 2024 sind auf der Website des Unternehmens unter Investor Relations, Publikationen zum Download bereitgestellt.

https://www.polytec-group.com/investor-relations/publikationen

