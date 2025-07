DJ PTA-Adhoc: POLYTEC HOLDING AG: Veränderungen im Vorstand

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

POLYTEC HOLDING AG: Veränderungen im Vorstand

Hörsching (pta000/07.07.2025/14:25 UTC+2)

Peter Bernscher hat dem Nominierungsausschuss des Aufsichtsrates heute seine Absicht mitgeteilt, aufgrund eines externen attraktiven Angebots das Unternehmen verlassen zu wollen. Peter Bernscher und der Aufsichtsrat der POLYTEC Holding AG haben sich daher verständigt, dass er in seiner Funktion als Chief Commercial Officer der Gesellschaft per heute aus dem Vorstand ausscheiden wird. Der Aufsichtsrat bedankt sich bei Peter Bernscher für seinen hohen persönlichen Einsatz in einem seit Jahren ausgeprägt schwierigen Marktumfeld.

Die Ressorts von Peter Bernscher werden auf die übrigen Mitglieder des Vorstands aufgeteilt. Eine Nachbesetzung ist derzeit nicht geplant. Die Ende 2026 ablaufenden Bestellungen von Markus Huemer (CEO) und Markus Mühlböck (CFO) wurden vorzeitig bis 2029 verlängert.

Aussender: POLYTEC HOLDING AG Polytec-Straße 1 4063 Hörsching Österreich Ansprechpartner: Paul Rettenbacher Tel.: +43 7221 701 292 E-Mail: paul.rettenbacher@polytec-group.com Website: www.polytec-group.com ISIN(s): AT0000A00XX9 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)

