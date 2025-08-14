DJ PTA-News: POLYTEC HOLDING AG: Positives Nettoergebnis im 1. Halbjahr bestätigt, trotz herausforderndem Umfeld

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

POLYTEC HOLDING AG: Positives Nettoergebnis im 1. Halbjahr bestätigt, trotz herausforderndem Umfeld

[ PDF ]

Hörsching (pta000/14.08.2025/07:55 UTC+2)

. Der Konzernumsatz der POLYTEC GROUP betrug im ersten Halbjahr 2025 EUR 357,6 Mio. und lag damit 2,3% über dem Vergleichszeitraum des Vorjahres (H1 2024: EUR 349,6 Mio.). Der Anstieg ist überwiegend auf erhöhte Werkzeug- und Entwicklungsumsätze zurückzuführen.

Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg von EUR 3,5 Mio. im ersten Halbjahr 2024 auf EUR 5,6 Mio. im Halbjahr 2025. Die EBIT-Marge erhöhte im Vergleich zur Vorjahresperiode um 0,6 Prozentpunkte von 1,0% auf 1,6%.

Das Ergebnis nach Steuern des ersten Halbjahres 2025 belief sich auf EUR 1,4 Mio. (H1 2024: EUR -2,7 Mio.). Dies entspricht einem Ergebnis je Aktie von EUR 0,06 (H1 2024: EUR -0,11).

Das Management der POLYTEC Holding AG geht für das Geschäftsjahr 2025 aus heutiger Sicht von einem geplanten Umsatz in der Größenordnung von EUR 650 Mio. bis EUR 700 Mio. aus und strebt eine EBIT-Marge von rund 2% bis 3% an.

.

Kennzahlen 1. Halbjahr 2025

* Konzernumsatz betrug EUR 357,6 Mio. (H1 2024: EUR 349,6 Mio.)

* EBITDA belief sich auf EUR 21,1 Mio. (H1 2024: EUR 19,1 Mio.)

* EBITDA-Marge 5,9% (H1 2024: 5,5%)

* EBIT betrug EUR 5,6 Mio. (H1 2024: EUR 3,5 Mio.)

* EBIT-Marge 1,6% (H1 2024: 1,0%)

* Ergebnis nach Steuern EUR 1,4 Mio. (H1 2024: EUR -2,7 Mio.)

* Ergebnis je Aktie EUR 0,06 (H1 2024: EUR -0,11)

* Eigenkapitalquote bei 41,9% (30.06.2024: 41,0%)

* Nettofinanzverbindlichkeiten betrugen EUR 52,1 Mio. (30.06.2024: EUR 71,1 Mio.)

* Beschäftigte (inkl. Leihpersonal, FTE-Vollzeitäquivalente) per 30.06.2024: 3.606 (30.06.2024: 3.906)

.

Im Marktbereich Passenger Cars & Light Commercial Vehicles, dem mit 75,6% (H1 2024: 73,2%) umsatzstärksten Bereich der POLYTEC GROUP, wurde in den Monaten Jänner bis Juni 2025 ein Umsatz in Höhe von EUR 270,3 Mio. erzielt und lag um 5,7% bzw. EUR 14,5 Mio. über dem Vergleichswert des Vorjahres (H1 2024: EUR 255,8 Mio.).

Der Umsatz im Marktbereich Commercial Vehicles (Anteil 14,1%; H1 2024: 14,4%) lag mit EUR 50,4 Mio. auf Vorjahresniveau, EUR 50,5 Mio.

Die Umsätze im Marktbereich Smart Plastics & Industrial Applications gingen im ersten Halbjahr 2025 im Vergleich zum hohen Vorjahresniveau um 14,8% bzw. EUR 6,4 Mio. auf EUR 36,9 Mio. (H1 2024: EUR 43,3 Mio.) zurück. Der Anteil dieses Marktbereichs am Konzernumsatz der POLYTEC GROUP ging im Vergleich zum ersten Halbjahr 2024 um 2,1 Prozentpunkte auf 10,3% zurück.

Der Materialaufwand der POLYTEC GROUP erhöhten sich in den ersten sechs Monaten 2025 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,8% bzw. EUR 10,3 Mio. auf EUR 189,4 Mio. Der Anstieg ist im Wesentlichen auf das erhöhte Werkzeug- und Entwicklungs-Geschäft zurückzuführen.

Im Unterschied dazu reduzierte sich der Personalaufwand des Konzerns im ersten Halbjahr 2025 im Vergleich zur Vorjahresperiode um 2,5% bzw. EUR 3,0 Mio. auf EUR 118,7 Mio. Im Zusammenhang mit der geplanten Schließung des Werkes Weierbach, Deutschland und weiteren Personalreduktionen sind im ersten Halbjahr 2025 negative Einmaleffekte in der Höhe von EUR 3,0 Mio. enthalten. Zum Stichtag 30. Juni 2025 hatte die POLYTEC GROUP 3.606 Beschäftigte (inkl. Leihpersonal, FTE-Vollzeitäquivalente). Der Stand an Beschäftigten wurde im Vergleich zum Vorjahresstichtag (3.906 FTE) um insgesamt 300 FTE bzw.7,7% reduziert.

Das EBITDA der POLYTEC GROUP stieg in den ersten sechs Monaten 2025 im Vergleich zur Vorjahresperiode um 10,3% von EUR 19,1 Mio. auf EUR 21,1 Mio. Die EBITDA-Marge erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 0,4 Prozentpunkte auf 5,9%.

Das Finanzergebnis betrug im ersten Halbjahr 2025 EUR -4,1 Mio. (H1 2024: EUR -5,8 Mio.).

Die Bilanzsumme des Konzerns reduzierte sich zum 30. Juni 2025 im Vergleich zum 31. Dezember 2024 um EUR 6,4 Mio. auf EUR 501,0 Mio. Die Eigenkapitalquote betrug 41,9% und lag damit um 0,2 Prozentpunkte über jener des letzten Jahresbilanzstichtages und weist seit Jahren ein solides Niveau auf.

Die Nettofinanzverbindlichkeiten betrugen am 30. Juni 2025 EUR 52,1 Mio. und erhöhten sich um EUR 9,8 Mio. im Vergleich zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2024 (EUR 42,4 Mio.), was im Wesentlichen auf ein gestiegenes Working capital zurückzuführen ist. Die Gearing-Ratio (Verschuldungsgrad) lag bei 0,25.

.

Wesentliche Ereignisse nach dem 30. Juni 2025

In der am 7. Juli 2025 abgehaltenen Aufsichtsratssitzung der POLYTEC Holding AG wurde der Aufsichtsrat informiert, dass das Werk Weierbach in Idar-Oberstein, Deutschland, mit Ende April 2026 geschlossen werden soll. Wesentliche Abrufrückgänge, das Auslaufen zentraler Kundenprojekte sowie eine zunehmend schwer kalkulierbare Marktentwicklung im Produktbereich "Painted Exterior" haben das Management veranlasst, eine wirtschaftlich verantwortungsvolle Lösung zu finden. Für die rund 250 betroffenen Mitarbeiter:innen wurde in enger Abstimmung mit den Arbeitnehmervertretungen ein entsprechender Sozialplan mit Interessenausgleich verhandelt. Der Aufsichtsrat hat der Schließung des Betriebes die Zustimmung erteilt.

Die POLYTEC Holding AG hat am 7. Juli 2025 um 14:25 Uhr eine Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR veröffentlicht, dass das Vorstandsmitglied Peter Bernscher, aufgrund eines externen attraktiven Angebots, die POLYTEC GROUP verlässt.

.

Ausblick Geschäftsjahr 2025 (unverändert):

Das Management der POLYTEC Holding AG geht für das Geschäftsjahr 2025 aus heutiger Sicht von einem geplanten Umsatz in der Größenordnung von EUR 650 Mio. bis EUR 700 Mio. aus und strebt eine EBIT-Marge von rund 2% bis 3% an.

Die in früheren Perioden eingeleiteten Maßnahmen zur operativen Effizienzsteigerung zeigen Verbesserungen und sollen im Jahresverlauf voll wirksam werden.

Um die strategische Ausrichtung und die zukünftige wirtschaftliche Performance der POLYTEC GROUP zu optimieren, wird an der Anpassung des aktuellen Produktions- und Leistungsportfolios gearbeitet. Daraus resultierend, soll sich die Ertragslage mittelfristig weiter verbessern.

Aufgrund der deutlichen Reduktion der Nettoverschuldung und Verbesserung des Finanzergebnisses in Verbindung mit einem angenommenen weiter sinkenden Zinsniveau, wird ein positives Ergebnis nach Steuern für das Geschäftsjahr 2025 angestrebt.

Das Erreichen dieses Ausblicks unterliegt jedoch Unsicherheiten. Die Automobilindustrie ist weiterhin durch ein volatiles Marktumfeld, eine unsichere Nachfrageentwicklung und die ins Stocken geratene Transformation Richtung Elektro-Mobilität geprägt.

Die POLYTEC GROUP verfügt innerhalb und außerhalb des Automobilsektors über eine starke Marktpositionierung und ist für die Zukunft zuversichtlich.

.

Der Halbjahresfinanzbericht der POLYTEC Holding AG zum Stichtag 30. Juni 2025 ist auf der Website des Unternehmens unter Investor Relations, Publikationen zum Download bereitgestellt.

https://www.polytec-group.com/investor-relations/publikationen

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: POLYTEC HOLDING AG Polytec-Straße 1 4063 Hörsching Österreich Ansprechpartner: Paul Rettenbacher Tel.: +43 7221 701 292 E-Mail: paul.rettenbacher@polytec-group.com Website: www.polytec-group.com ISIN(s): AT0000A00XX9 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1755150900067 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 14, 2025 01:56 ET (05:56 GMT)