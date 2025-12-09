DJ PTA-Adhoc: POLYTEC HOLDING AG: POLYTEC veräußert operatives Geschäft im Vereinigten Königreich zur weiteren Stärkung der strategischen Ausrichtung

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

POLYTEC HOLDING AG: POLYTEC veräußert operatives Geschäft im Vereinigten Königreich zur weiteren Stärkung der strategischen Ausrichtung

Hörsching (pta000/09.12.2025/21:55 UTC+1)

POLYTEC GROUP veräußert operatives Geschäft im Vereinigten Königreich zur weiteren Stärkung der strategischen Ausrichtung

Die POLYTEC Holding AG hat heute bekannt gegeben, dass sie ihre operative Geschäftstätigkeit im Vereinigten Königreich an die britische WHS-Gruppe veräußert hat.

Ziel dieser Transaktion ist die konsequente Weiterentwicklung und Stärkung der strategischen Ausrichtung der POLYTEC GROUP.

Details der Transaktion

Im Rahmen der Vereinbarung werden sowohl der laufende operative Geschäftsbetrieb als auch die für den Betrieb notwendigen Sachanlagen an den Käufer übertragen. Die Grundstücke und Gebäude bleiben weiterhin im Eigentum der POLYTEC GROUP und werden an den Käufer vermietet. Über den genauen Transaktionspreis wurde zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart.

Die Transaktion führt zu einer deutlichen Reduktion der Nettofinanzverbindlichkeiten.

Geschäftsentwicklung und Mitarbeiterübernahme

Im Zeitraum von Januar bis September 2025 erzielte die POLYTEC CAR STYLING UK Ltd. einen Teileumsatz von EUR 46,4 Mio. Insgesamt sind derzeit 330 Mitarbeiter:innen einschließlich Leihpersonal in Großbritannien beschäftigt; diese werden im Zuge der Transaktion von WHS übernommen.

Strategische Hintergründe und weitere Maßnahmen

Der Produktbereich "Painted Exterior" befindet sich seit einiger Zeit im Wandel. Aufgrund hoher Überkapazitäten ist die zukünftige Marktentwicklung in diesem Segment unsicher. Bereits im Juli 2025 hat der Vorstand der POLYTEC Holding AG beschlossen, das Werk Weierbach in Deutschland bis Ende April 2026 zu schließen.

Der Verkauf des operativen Geschäfts im Vereinigten Königreich ist Teil einer fortlaufenden Anpassung des Produktportfolios der POLYTEC GROUP. Zur effizienteren Steuerung des Kapitaleinsatzes wird die POLYTEC GROUP ihre Aktivitäten im Bereich "Painted Exterior" künftig auf das Nischengeschäft in Zentraleuropa konzentrieren und verstärkt auf Partnernetzwerke setzen.

