Anzeige
Mehr »
Dienstag, 09.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Diese Biotech-News am 11. Dezember könnte 2026 komplett verändern
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0JL31 | ISIN: AT0000A00XX9 | Ticker-Symbol: P4N
Tradegate
09.12.25 | 11:23
3,200 Euro
-1,54 % -0,050
Branche
Kunststoffe/Verpackungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
POLYTEC HOLDING AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
POLYTEC HOLDING AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
3,2103,30023:00
3,2103,31017:35
Dow Jones News
09.12.2025 22:27 Uhr
462 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-Adhoc: POLYTEC HOLDING AG: POLYTEC veräußert operatives Geschäft im Vereinigten Königreich zur weiteren Stärkung der strategischen Ausrichtung

DJ PTA-Adhoc: POLYTEC HOLDING AG: POLYTEC veräußert operatives Geschäft im Vereinigten Königreich zur weiteren Stärkung der strategischen Ausrichtung

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

POLYTEC HOLDING AG: POLYTEC veräußert operatives Geschäft im Vereinigten Königreich zur weiteren Stärkung der strategischen Ausrichtung

Hörsching (pta000/09.12.2025/21:55 UTC+1)

POLYTEC GROUP veräußert operatives Geschäft im Vereinigten Königreich zur weiteren Stärkung der strategischen Ausrichtung

Die POLYTEC Holding AG hat heute bekannt gegeben, dass sie ihre operative Geschäftstätigkeit im Vereinigten Königreich an die britische WHS-Gruppe veräußert hat.

Ziel dieser Transaktion ist die konsequente Weiterentwicklung und Stärkung der strategischen Ausrichtung der POLYTEC GROUP.

Details der Transaktion

Im Rahmen der Vereinbarung werden sowohl der laufende operative Geschäftsbetrieb als auch die für den Betrieb notwendigen Sachanlagen an den Käufer übertragen. Die Grundstücke und Gebäude bleiben weiterhin im Eigentum der POLYTEC GROUP und werden an den Käufer vermietet. Über den genauen Transaktionspreis wurde zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart.

Die Transaktion führt zu einer deutlichen Reduktion der Nettofinanzverbindlichkeiten.

Geschäftsentwicklung und Mitarbeiterübernahme

Im Zeitraum von Januar bis September 2025 erzielte die POLYTEC CAR STYLING UK Ltd. einen Teileumsatz von EUR 46,4 Mio. Insgesamt sind derzeit 330 Mitarbeiter:innen einschließlich Leihpersonal in Großbritannien beschäftigt; diese werden im Zuge der Transaktion von WHS übernommen.

Strategische Hintergründe und weitere Maßnahmen

Der Produktbereich "Painted Exterior" befindet sich seit einiger Zeit im Wandel. Aufgrund hoher Überkapazitäten ist die zukünftige Marktentwicklung in diesem Segment unsicher. Bereits im Juli 2025 hat der Vorstand der POLYTEC Holding AG beschlossen, das Werk Weierbach in Deutschland bis Ende April 2026 zu schließen.

Der Verkauf des operativen Geschäfts im Vereinigten Königreich ist Teil einer fortlaufenden Anpassung des Produktportfolios der POLYTEC GROUP. Zur effizienteren Steuerung des Kapitaleinsatzes wird die POLYTEC GROUP ihre Aktivitäten im Bereich "Painted Exterior" künftig auf das Nischengeschäft in Zentraleuropa konzentrieren und verstärkt auf Partnernetzwerke setzen.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      POLYTEC HOLDING AG 
           Polytec-Straße 1 
           4063 Hörsching 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Paul Rettenbacher 
Tel.:         +43 7221 701 292 
E-Mail:        paul.rettenbacher@polytec-group.com 
Website:       www.polytec-group.com 
ISIN(s):       AT0000A00XX9 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1765313700440 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 09, 2025 15:55 ET (20:55 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.