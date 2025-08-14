DJ PTA-AFR: POLYTEC HOLDING AG: Halbjahresfinanzbericht gemäß § 125 BörseG
Hörsching (pta000/14.08.2025/07:54 UTC+2) - POLYTEC HOLDING AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Halbjahresbericht 2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.polytec-group.com/investor-relations/publikationen Veröffentlichungsdatum: 14.08.2025
Kurzbeschreibung: POLYTEC Holding AG - Halbjahresfinanzbericht H1-2025: Positives Nettoergebnis im 1. Halbjahr bestätigt, trotz herausforderndem Umfeld
Aussender: POLYTEC HOLDING AG Polytec-Straße 1 4063 Hörsching Österreich
