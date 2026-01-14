Anzeige
WKN: A0JL31 | ISIN: AT0000A00XX9
Tradegate
14.01.26 | 10:51
3,660 Euro
+1,95 % +0,070
Branche
Kunststoffe/Verpackungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
POLYTEC HOLDING AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
POLYTEC HOLDING AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
3,6503,72011:41
3,6503,70010:54
14.01.2026 11:15 Uhr
PTA-News: POLYTEC HOLDING AG: POLYTEC GROUP investiert in UD-Tape- und Organosheet-Technologie - POLYTEC übernimmt Composites-Geschäft von Profol

DJ PTA-News: POLYTEC HOLDING AG: POLYTEC GROUP investiert in UD-Tape- und Organosheet-Technologie - POLYTEC übernimmt Composites-Geschäft von Profol

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

POLYTEC HOLDING AG: POLYTEC GROUP investiert in UD-Tape- und Organosheet-Technologie

POLYTEC übernimmt Composites-Geschäft von Profol

POLYTEC_UD-Tape-Anlage-1

[ Fotos ]

Hörsching (pta000/14.01.2026/10:39 UTC+1)

. Die POLYTEC GROUP übernimmt das Composites-Geschäft vom Folienhersteller Profol und baut mit dieser strategischen Investition in die UD-Tape- und Organosheet-Technologie ihr Produktportfolio im Leichtbau aus. POLYTEC ist ein internationaler Entwickler und Produzent von hochwertigen Kunststofflösungen für die Automobilindustrie und zunehmend auch für Branchen außerhalb dieses Sektors. Das international agierende Unternehmen mit Sitz in Österreich und ca. 3.000 Beschäftigten erweitert mit der Integration dieser Technologien seine Wertschöpfungstiefe in einem zukunftsträchtigen Marktbereich.

Die neuen Technologien ermöglichen die Herstellung leistungsfähiger Faserverbund-Halbzeuge, die in Kunststoffprodukten mit hohen Anforderungen an die Festigkeit eingesetzt werden - sowohl für Fahrzeuge als auch für Strukturbauteile in anderen Branchen. POLYTEC nutzt dieses Material bereits erfolgreich und besitzt daher umfassende Erfahrung in dessen Verarbeitung und Anwendung. Angesichts ihres innovativen Potenzials und der starken Synergie mit den Fertigungs- und Produktkompetenzen von POLYTEC stellt deren Integration eine zukunftsorientierte Ergänzung der firmeneigenen Wertschöpfungskette dar. Damit reagiert POLYTEC auf die steigende Nachfrage nach Leichtbaukonzepten, die darauf abzielen, Effizienz und Nachhaltigkeit von Produkten weiter zu verbessern.

UD-Tapes überzeugen durch ausgezeichnete mechanische Eigenschaften. Sie weisen in Faserrichtung eine sehr hohe Zugfestigkeit und Steifigkeit auf und ermöglichen so eine gezielte Verstärkung von Bauteilen bei gleichzeitig geringem Gewicht. Gleichzeitig erlaubt die erworbene Technologie die Herstellung von Organo-Sheets in unterschiedlichsten Materialkombinationen. Werden sie mit thermoplastischen Matrizes kombiniert, entstehen daraus Bauteile, die sowohl leicht als auch vollständig recycelbar sind. Das trägt zur Kreislaufwirtschaft bei und erfüllt künftige Nachhaltigkeitsanforderungen.

"Mit dieser Investition und der Übernahme der Composites-Aktivitäten von Profol stärken wir unsere Innovationskraft und erschließen neue Märkte im Bereich nachhaltiger Mobilität und Leichtbau", erklärt Martin Resch, COO der POLYTEC GROUP.

Profol, international bekannt als Hersteller innovativer Polypropylen-Folien, fokussiert sich durch den Verkauf seiner Composites-Sparte künftig noch stärker auf sein Kerngeschäft: die Entwicklung und Produktion hochwertiger Folienlösungen für vielfältige Anwendungen. Die POLYTEC GROUP unterstreicht mit diesem Ausbau ihre Rolle als Vorreiter für innovative Materiallösungen und nachhaltige Technologien, die den Anforderungen der Automobilindustrie und anderer Branchen gerecht werden. . Bildtext Bild 1: An dieser Anlage entstehen leistungsstarke Faserverbund-Halbzeuge, die zur Produktion von hochwertigen Kunststoffbauteilen benötigt werden. (Copyright: Profol)

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      POLYTEC HOLDING AG 
           Polytec-Straße 1 
           4063 Hörsching 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Paul Rettenbacher 
Tel.:         +43 7221 701 292 
E-Mail:        paul.rettenbacher@polytec-group.com 
Website:       www.polytec-group.com 
ISIN(s):       AT0000A00XX9 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1768383540184 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

January 14, 2026 04:39 ET (09:39 GMT)

© 2026 Dow Jones News
