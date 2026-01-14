DJ PTA-News: POLYTEC HOLDING AG: POLYTEC GROUP investiert in UD-Tape- und Organosheet-Technologie - POLYTEC übernimmt Composites-Geschäft von Profol

Hörsching (pta000/14.01.2026/10:39 UTC+1)

. Die POLYTEC GROUP übernimmt das Composites-Geschäft vom Folienhersteller Profol und baut mit dieser strategischen Investition in die UD-Tape- und Organosheet-Technologie ihr Produktportfolio im Leichtbau aus. POLYTEC ist ein internationaler Entwickler und Produzent von hochwertigen Kunststofflösungen für die Automobilindustrie und zunehmend auch für Branchen außerhalb dieses Sektors. Das international agierende Unternehmen mit Sitz in Österreich und ca. 3.000 Beschäftigten erweitert mit der Integration dieser Technologien seine Wertschöpfungstiefe in einem zukunftsträchtigen Marktbereich.

Die neuen Technologien ermöglichen die Herstellung leistungsfähiger Faserverbund-Halbzeuge, die in Kunststoffprodukten mit hohen Anforderungen an die Festigkeit eingesetzt werden - sowohl für Fahrzeuge als auch für Strukturbauteile in anderen Branchen. POLYTEC nutzt dieses Material bereits erfolgreich und besitzt daher umfassende Erfahrung in dessen Verarbeitung und Anwendung. Angesichts ihres innovativen Potenzials und der starken Synergie mit den Fertigungs- und Produktkompetenzen von POLYTEC stellt deren Integration eine zukunftsorientierte Ergänzung der firmeneigenen Wertschöpfungskette dar. Damit reagiert POLYTEC auf die steigende Nachfrage nach Leichtbaukonzepten, die darauf abzielen, Effizienz und Nachhaltigkeit von Produkten weiter zu verbessern.

UD-Tapes überzeugen durch ausgezeichnete mechanische Eigenschaften. Sie weisen in Faserrichtung eine sehr hohe Zugfestigkeit und Steifigkeit auf und ermöglichen so eine gezielte Verstärkung von Bauteilen bei gleichzeitig geringem Gewicht. Gleichzeitig erlaubt die erworbene Technologie die Herstellung von Organo-Sheets in unterschiedlichsten Materialkombinationen. Werden sie mit thermoplastischen Matrizes kombiniert, entstehen daraus Bauteile, die sowohl leicht als auch vollständig recycelbar sind. Das trägt zur Kreislaufwirtschaft bei und erfüllt künftige Nachhaltigkeitsanforderungen.

"Mit dieser Investition und der Übernahme der Composites-Aktivitäten von Profol stärken wir unsere Innovationskraft und erschließen neue Märkte im Bereich nachhaltiger Mobilität und Leichtbau", erklärt Martin Resch, COO der POLYTEC GROUP.

Profol, international bekannt als Hersteller innovativer Polypropylen-Folien, fokussiert sich durch den Verkauf seiner Composites-Sparte künftig noch stärker auf sein Kerngeschäft: die Entwicklung und Produktion hochwertiger Folienlösungen für vielfältige Anwendungen. Die POLYTEC GROUP unterstreicht mit diesem Ausbau ihre Rolle als Vorreiter für innovative Materiallösungen und nachhaltige Technologien, die den Anforderungen der Automobilindustrie und anderer Branchen gerecht werden. . Bildtext Bild 1: An dieser Anlage entstehen leistungsstarke Faserverbund-Halbzeuge, die zur Produktion von hochwertigen Kunststoffbauteilen benötigt werden. (Copyright: Profol)

