Dienstag, 10.02.2026
Breaking News: Pacifica meldet neue hochgradige Entdeckung und genau deshalb kann der Markt das nicht ignorieren
WKN: A0JL31 | ISIN: AT0000A00XX9
Tradegate
10.02.26 | 17:20
3,790 Euro
-6,88 % -0,280
Branche
Kunststoffe/Verpackungen
Aktienmarkt
Sonstige
Dow Jones News
10.02.2026 18:15 Uhr
195 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-News: POLYTEC HOLDING AG: Research-Empfehlungen: Buy, Outperform, Reduce - Das durchschnittliche Kursziel der POLYTEC-Aktie beträgt aktuell EUR 4,59

DJ PTA-News: POLYTEC HOLDING AG: Research-Empfehlungen: Buy, Outperform, Reduce - Das durchschnittliche Kursziel der POLYTEC-Aktie beträgt aktuell EUR 4,59

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

POLYTEC HOLDING AG: Research-Empfehlungen: Buy, Outperform, Reduce

Das durchschnittliche Kursziel der POLYTEC-Aktie beträgt aktuell EUR 4,59

Hörsching (pta000/10.02.2026/17:44 UTC+1)

. Die Aktie der POLYTEC Holding AG (ISIN: AT0000A00XX9) verzeichnete gestern (09. Februar 2026) und heute (10. Februar 2026) ein erhöhtes Handelsvolumen und einen Kursrückgang während des Handels.

Auslöser war eine vom Research-Unternehmen Baader Europe durch einen technischen Fehler am 09. Februar 2026 um 15:38 Uhr versehentlich veröffentlichte, nicht endgültige Version einer Analyse der POLYTEC-Aktie. Die Analyse enthielt einen groben Rechenfehler im Abschnitt "Bewertung". Das Kursziel fiel daraufhin auf EUR 2,20 und löste eine Empfehlung "Verkauf" aus. Diese beiden Angaben waren nach Aussage von Baader Europe falsch.

Baader Europe hatte am gestrigen Tag das falsche Kursziel um 18:00 Uhr korrigiert. Richtig ist daher aktuell die Empfehlung "Reduce" bei Kursziel EUR 4,03 und entspricht damit fast dem gestrigen Aktienkurs. Baader Europe hat sich heute bei den Marktteilnehmern für diesen Vorfall bereits mit Meldung von 15:38 Uhr entschuldigt.

Die POLYTEC Holding AG wird aktuell von drei Research-Unternehmen analysiert. Neben der oben erwähnten Baader Europe empfiehlt M.M.Warburg-Research, Hamburg, die POLYTEC-Aktie mit "Buy" bei Kursziel EUR 5,75. Weiters empfiehlt ODDO BHF SCA Research, Wien, die POLYTEC-Aktie mit "Outperform" bei Kursziel EUR 4,00. Das durchschnittliche Kursziel beträgt derzeit sohin EUR 4,59.

Zum Ausblick der POLYTEC Holding AG: Das Management der POLYTEC Holding AG geht für das Geschäftsjahr 2025 aus heutiger Sicht unverändert von einem geplanten Umsatz in der Größenordnung von EUR 660 Mio. bis EUR 680 Mio. aus und strebt eine EBIT-Marge von rund 2,5% an. Weiters wird für das Gesamtjahr 2025 ein positives Ergebnis nach Steuern erwartet.

Der Geschäftsbericht der POLYTEC Holding AG wird am 30. April 2026 veröffentlicht.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      POLYTEC HOLDING AG 
           Polytec-Straße 1 
           4063 Hörsching 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Paul Rettenbacher 
Tel.:         +43 7221 701 292 
E-Mail:        paul.rettenbacher@polytec-group.com 
Website:       www.polytec-group.com 
ISIN(s):       AT0000A00XX9 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1770741840990 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 10, 2026 11:44 ET (16:44 GMT)

© 2026 Dow Jones News
