WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag nach mehrmaligem Vorzeichenwechsel mit hauchdünnem Plus beendet. Für Unsicherheit sorgt weiterhin die US-Zollpolitik von Präsident Donald Trump. Seine Ankündigung, die Deadline für Einigungen, bevor neue Zölle eingeführt werden, bis zum 1. August zu verlängern, sorgte aber für ein leichtes Aufatmen am Markt. Der österreichische Leitindex ATX ging 0,05 Prozent höher bei 4.410,22 Punkten aus dem Handel.

Auch der mehr Aktien umfassende ATX Prime legte am Ende sehr knappe 0,01 Prozent zu bei 2.219,05 Zählern. Trump drohte zugleich einigen Staaten wie Japan oder Südkorea für den 1. August mit neuen Zöllen.

Größter Gewinner im Prime Segment waren die Papiere der Voestalpine, dies um 3,6 Prozent zulegten. Zusammen mit dem Verbund bauen die Voestalpine ihre PEM-Elektrolyseanlage namens H2Future in Linz aus. Investiert werden 16,4 Millionen Euro. Die Aktien des Verbunds gaben um ein Prozent nach - nachdem Energiekonzerne europaweit eher gemieden wurden.

Die OMV -Titel verloren ebenfalls ein Prozent an Wert. Der teilstaatliche Energiekonzern hat in der Früh ein "Trading Update" veröffentlicht. Analysten der Erste Group sehen darin positive und negative Nachrichten - so hätten sich die Margen im Chemikalien- und Raffineriegeschäft verbessert. Eine schwierigere Lage gebe es im Kohlenwasserstoffbereich. "In Summe ist dies ein neutraler Bericht", schließen die Marktexperten.

Marktexperten von Berenberg haben ihre "Hold"-Empfehlung für die Papiere von Lenzing bestätigt, das Kursziel aber von 28 auf 26 gesenkt. Die Titel des Faserherstellers reagierten mit einem Plus von 2,9 Prozent auf 25,1 Euro.

Analysten der Warburg Bank haben ihre "Buy"-Empfehlung für die Aktien von Polytec bestätigt und auch das Kursziel von 4,90 Euro wurde unverändert belassen. Die Aktien notierten am Ende prozentual unverändert bei 3,36 Euro. Der zuständige Experte Marc-René Tonn verwies auf eine Investorenkonferenz in Hamburg. Dort bekräftigte das Unternehmen, die Ambitionen die Rentabilität in den nächsten Jahren weiter steigern zu wollen. Zudem weise Polytec attraktive Bewertungsmultiplikatoren auf./spo/sto/APA/men

