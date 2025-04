Der österreichische Kommunikationsspezialist verzeichnet eine beachtliche Kurserholung von über 3 Prozent und wird von Experten mit erheblichem Wachstumspotenzial eingeschätzt.

Die Frequentis Aktie setzte am vergangenen Freitag ein deutliches Lebenszeichen und legte um beachtliche 3,04 Prozent auf 33,90 Euro zu. Diese positive Kursentwicklung erfolgte nach einer schwächeren Phase, in der das Papier des Spezialisten für Kommunikations- und Informationssysteme innerhalb des letzten Monats über sechs Prozent an Wert verloren hatte. Trotz der jüngsten Volatilität zeigt sich die Aktie auf Jahressicht mit einem Plus von 24,18 Prozent in robuster Verfassung und notiert aktuell rund 45 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief von 23,40 Euro aus dem November 2024.

Analysten sehen weiteres Aufwärtspotenzial

Die fundamentale Situation des österreichischen Unternehmens wird von Experten als attraktiv eingestuft. Bemerkenswert ist der breite Optimismus unter den Analysten - drei von vier Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, während ein Analyst zum Halten rät. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 41,18 Euro, was einem Aufwärtspotenzial von knapp 23 Prozent entspricht. Die Erste Group hat in ihrer aktuellen Wochenpublikation "Equity Weekly" ein Fazit zu Frequentis veröffentlicht, was das anhaltende Interesse an dem Titel unterstreicht. Besonders positiv werden die solide finanzielle Situation mit hohem Liquiditätsbestand sowie die starken Gewinnmargen hervorgehoben. Mit einem Unternehmenswertverhältnis zum Umsatz von lediglich 0,59 für das laufende Jahr erscheint die Aktie trotz der positiven Jahresentwicklung nach wie vor günstig bewertet.

