Der japanische Technologiekonzern gewinnt wichtige TV-Formate in den USA, verabschiedet sich von 8K-Fernsehern und bekommt mit Hiroki Totoki eine neue Führungsspitze.

Sony stellt die Weichen neu. Der Konzern sichert sich wichtige Vertriebsrechte in den USA, zieht sich gleichzeitig aus einem Technologiesegment zurück und vollzieht einen Wechsel an der Führungsspitze.

Sony gewinnt Kontrolle über Top-Shows

Ein Gericht in Kalifornien hat Sony Pictures Television die sofortigen Vertriebsrechte für die US-Kult-Spielshows "Jeopardy!" und "Wheel of Fortune" zugesprochen. Damit endet die langjährige Kontrolle durch den Konkurrenten CBS. Das Gericht kritisierte die Bündelungspraktiken von CBS, die potenziell Einnahmen schmälerten. Interne Konflikte beim Rivalen nach einer Fusion sollen die Probleme noch verschärft haben.

Zeugenaussagen im Verfahren unterstrichen den enormen Wert der Shows: Sie ziehen immer noch fast sieben Millionen Zuschauer pro Abend an. Dieser juristische Erfolg stärkt Sonys Position im wichtigen Vertriebsmarkt und könnte zu sprudelnden Einnahmequellen aus diesen beliebten Formaten führen.

8K-Fernseher: Stecker gezogen

An anderer Front zieht sich Sony zurück: Der Konzern bestätigte, vorerst keine neuen 8K-Fernseher mehr auf den Markt zu bringen. Die letzten Modelle kamen bereits 2022 heraus. Was steckt dahinter? Verantwortlich dafür ist die mangelnde Verfügbarkeit von passenden 8K-Inhalten, was die Nachfrage der Konsumenten bisher deutlich bremste.

Dieser strategische Schwenk ist konsequent. Sony kann nun Ressourcen auf wachstumsstärkere und gefragtere Segmente wie 4K-OLED-Fernseher und hochwertige Audiogeräte konzentrieren. Trotz dieser strategischen Manöver zeigt sich die Aktie angeschlagen. Auf Jahressicht hat der Titel rund 74 Prozent an Wert verloren und notierte gestern bei 20,49 €.

Neuer Mann an der Spitze

Auch personell gibt es Veränderungen. Seit dem 1. April 2025 lenkt Hiroki Totoki als neuer Präsident und CEO die Geschicke des Konzerns. Der frühere Finanzchef soll nun die Expansion in den Kernbereichen vorantreiben. Dazu zählen insbesondere:

PlayStation-Spiele

Anime

Musik

Filme

Dieser Führungswechsel dürfte die strategische Ausrichtung des japanischen Technologie- und Unterhaltungsriesen maßgeblich beeinflussen.

