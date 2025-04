News von Trading-Treff.de Die Aktie von Renk erlebte am Freitag einen Rückgang von am Ende sehr milden -0,38 %. Es sah in der vergangenen Woche zwischenzeitlich nach deutlich größeren Verlusten aus. So hat sich die Situation mit dem Plus von 15,7 % innerhalb von fünf Handelstagen stark entspannt und ist immer noch stark. Am Ende der Woche stand ein Kurs von 45,45 Euro - und dies wird nun der Start für die kommenden Stizungen sein. Renk befindet sich ...

