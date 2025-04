Der Tourismustitel verzeichnet beeindruckende Jahresgewinne von über 32 Prozent und überzeugt mit attraktiven Bewertungskennzahlen bei gleichzeitig solidem Fundamentalprofil.

Die Orascom Development Holding Aktie zeigt sich in den vergangenen Handelswochen von ihrer starken Seite. Mit einem aktuellen Kurs von 5,80 EUR (Stand: 11. April 2025) verzeichnete das Papier einen Tagesgewinn von 1,40 Prozent. Dieser positive Trend reiht sich in die bemerkenswerte Jahresbilanz ein - immerhin liegt die Aktie des Tourismusentwicklers rund 33 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief. Besonders beeindruckend ist die Entwicklung im Jahresvergleich mit einem Plus von über 32 Prozent, was die grundsätzlich positive Einschätzung des Marktes gegenüber dem Schweizer Unternehmen widerspiegelt. Die fundamentalen Daten stützen diese Entwicklung: Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,87 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von rund 0,53 erscheint der Wert nach gängigen Bewertungsmaßstäben weiterhin attraktiv.

Fundamentaldaten sprechen für weiteres Potenzial

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Orascom Development ?

Die bevorstehende Jahreshauptversammlung am 8. Mai 2025 dürfte bei Anlegern auf reges Interesse stoßen. Trotz der beachtlichen Kurssteigerung beträgt der Abstand zum 52-Wochen-Hoch noch immer knapp 6 Prozent, was weiteres Aufwärtspotenzial signalisieren könnte. Bemerkenswert ist auch die solide fundamentale Basis des Unternehmens - mehr als 70 Prozent der Mitbewerber verfügen über einen schwächeren Mix aus Wachstum, Rentabilität und Verschuldung. Als besonders positiv werten Marktbeobachter die Tatsache, dass die Analysten ihre Gewinnerwartungen in den vergangenen Monaten deutlich nach oben korrigiert haben. Die Vergangenheit zeigt zudem, dass Orascom Development mit seinen Bilanzergebnissen die Analystenerwartungen regelmäßig übertreffen konnte. Allerdings deutet das durchschnittliche Kursziel der Analysten derzeit nicht auf weiteres erhebliches Steigerungspotenzial hin, was den neutralen Gesamtkonsens erklärt.

Anzeige

Orascom Development-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Orascom Development-Analyse vom 12. April liefert die Antwort:

Die neusten Orascom Development-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Orascom Development-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 12. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Orascom Development: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...