Der Funktionsgetränkehersteller verzeichnet beachtlichen Kursanstieg von über 35 Prozent im letzten Monat, während Analysten zunehmend optimistische Prognosen abgeben.

Die Aktie des funktionellen Getränkeherstellers Celsius Holdings setzte am Freitag ihren beeindruckenden Aufwärtstrend fort und schloss mit einem Plus von 2,08 Prozent bei 37,29 USD. Besonders bemerkenswert ist die dynamische Kursentwicklung der letzten Wochen: Innerhalb eines Monats legte das Papier um außergewöhnliche 35,65 Prozent zu und liegt nun fast 76 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief von 21,27 USD, das erst im Februar dieses Jahres markiert wurde. Diese beachtliche Erholung steht im scharfen Kontrast zum Jahresvergleich, der mit einem Minus von 54 Prozent weiterhin deutlich negativ bleibt.

Analysten werden zuversichtlicher

Die Kurserholung wird durch frischen Rückenwind von Analystenseite gestützt. Erst am 9. April hob ein namhafter Analyst sein Kursziel für Celsius von 40 auf 45 USD an und bekräftigte seine Kaufempfehlung. Insgesamt überwiegt bei den 21 beobachtenden Analysten eine positive Einschätzung: 66,7 Prozent der Experten sind optimistisch gestimmt, während nur ein Analyst eine negative Haltung einnimmt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 40,20 USD, was einem weiteren Aufwärtspotenzial von knapp 8 Prozent entspricht. Allerdings gehen die Einschätzungen weit auseinander - die Kursziele reichen von 26 bis 58 USD, was auf unterschiedliche Bewertungen der Wachstumsperspektiven hindeutet.

Trotz der positiven Kursentwicklung bleibt die fundamentale Bewertung des Unternehmens herausfordernd. Mit einem für 2025 erwarteten KGV von 37,38 und einem aktuell berechneten KGV von über 60 erscheint die Aktie relativ teuer. Gleichzeitig profitiert Celsius jedoch von seiner starken Bilanz und der anhaltenden Nachfrage im wachsenden Markt für funktionelle Getränke, was die Attraktivität für langfristig orientierte Anleger erklären könnte.

