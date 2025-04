Vermögensverwalter Gerd Kommer bleibt auch in turbulenten Börsenzeiten gelassen. Im Interview erklärt er, warum Panikverkäufe keine Option sind, wie er sein ETF-Portfolio strukturiert - und warum er trotzdem nicht ganz auf Aktien verzichten kann. Gerd Kommer: "Panikverkäufe sind keine gute Idee" Auch in stürmischen Börsenzeiten bleibt Gerd Kommer seiner Anlagestrategie treu. "Ich habe nichts verkauft in meinem Portfolio, was den Aktienteil anbelangt ...

