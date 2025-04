Berlin - Ein Mann hat am Samstag im Berliner U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz eine Person mit einem Messer getötet. Medienberichten zufolge hatte der Täter zuvor Passanten an der Knobelsdorffstraße mit einem Messer bedroht. Nach der Tat floh der Mann in Richtung des U-Bahnhofs.Im U-Bahnhof stach der Täter einen Passanten nieder, der an den schweren Verletzungen starb. Die Polizei verfolgte den Täter, der schließlich auf der Schloßstraße gestellt wurde. Dort bedrohte er die Einsatzkräfte mit seinem Messer, woraufhin die Polizisten das Feuer eröffneten und den Mann schwer verletzten.Der Täter wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz ist derzeit gesperrt, und der Verkehr der U-Bahn-Linie 12 ist unterbrochen.