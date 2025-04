Der finnische Konzern verzeichnet trotz anhaltender Kursschwäche positive Signale - Analysten prognostizieren Aufwärtspotenzial von über 36 Prozent für das Papier.

Die Aktie des finnischen Papier- und Forstkonzerns UPM-Kymmene zeigt nach dem erst kürzlich erreichten 52-Wochen-Tief erste Anzeichen einer Erholung. Nachdem der Kurs am 8. April 2025 auf 22,34 Euro gefallen war, konnte das Papier am vergangenen Freitag mit einem Plus von 1,77 Prozent auf 23,05 Euro schließen. Dies markiert einen Abstand von 3,18 Prozent zum Jahrestief. Dennoch bleibt die Aktie mit einer negativen Performance von 26,78 Prozent im 12-Monats-Vergleich und einem Abstand von 35,47 Prozent zum 52-Wochen-Hoch von 35,72 Euro unter Druck. Besonders der deutliche Abstand zum 200-Tage-Durchschnitt von 28,20 Euro (-18,25 Prozent) verdeutlicht die anhaltende Schwächephase.

Analysten bleiben trotz Kursschwäche optimistisch

Die Analystengemeinde zeigt sich trotz der jüngsten Kursschwäche überraschend positiv gestimmt. Von den 15 Experten, die den Wert beobachten, empfehlen 73,3 Prozent einen Kauf oder eine Übergewichtung der Aktie. Am 8. April 2025 wurden gleich zwei Analysten-Upgrades verzeichnet. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 30,94 Euro sehen die Experten ein Aufwärtspotenzial von beachtlichen 36,66 Prozent. Überzeugte Anleger können sich zudem auf die am 28. März 2025 ausgezahlte Zwischendividende von 0,75 Euro pro Aktie stützen. Besonders interessant dürfte die für den 24. April anstehende Veröffentlichung der Q1-Zahlen für 2025 werden, die möglicherweise neue Impulse für den Kurs bringen könnte.

