Der französische Luxuskonzern verzeichnet Kursanstieg von 2,39% nach Erreichen des Tiefpunkts. Experten bleiben trotz 33% Kursverlust seit Jahreshoch mehrheitlich optimistisch.

Die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH verzeichnete am Freitag einen Anstieg von 2,39% auf 536,95 Euro, was Hoffnungen auf eine mögliche Trendwende nach der jüngsten Talfahrt nährt. Nach dem Erreichen eines Crashtiefs bei 482,55 Euro in der vergangenen Woche konnte das Papier nun mehr als 8% an Wert zurückgewinnen. Der aktuelle Kurs liegt damit zwar noch immer rund 33% unter dem 52-Wochen-Hoch von 805,50 Euro vom 16. April 2024, zeigt aber erste Anzeichen einer möglichen Bodenbildung.

Die letzten Wochen waren für den französischen Luxusgiganten überaus turbulent. Mit einem Monatsverlust von 6,60% und einem besorgniserregenden Jahresverlust von 32,75% steht LVMH unter erheblichem Druck. Besonders auffällig: Der Kurs notiert aktuell mehr als 15% unter dem 50-Tage-Durchschnitt, was auf eine anhaltende Schwächephase hindeutet. Allerdings mehren sich die Signale für eine mögliche Erholung, wobei der Widerstand bei etwa 565 Euro nun verstärkt in den Fokus der Marktteilnehmer rückt.

Analysten bleiben gespalten, doch mehrheitlich optimistisch

Trotz der jüngsten Kursschwäche halten die Analysten mehrheitlich an ihrer positiven Einschätzung für LVMH fest. Von 27 Analysten empfehlen 18 (66,7%) die Aktie zum Kauf, während 8 zum Halten raten. Lediglich ein Analyst spricht eine Verkaufsempfehlung aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 712,93 Euro rund 36% über dem aktuellen Niveau, was erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert.

Allerdings zeigten sich in den letzten Tagen auch kritische Stimmen: UBS und DZ Bank bestätigten am 11. bzw. 10. April ihre neutrale Haltung, ebenso wie Deutsche Bank und JP Morgan kurz zuvor. Gerade die Konsensrevision der letzten vier Monate weist auf eine zunehmende Skepsis hin. Besonders aufschlussreich dürfte daher die bevorstehende Veröffentlichung der Q1-Geschäftszahlen am 15. April werden, die einen entscheidenden Einfluss auf die weitere Kursentwicklung haben könnte.

