Die Aktie des Sportartikelherstellers Puma gehört zu den großen Verlierern 2025, in der Spitze drittelte sich der Kurs auf rund 15 €. Mittlerweile erholte er sich wieder und steht am Mittwoch aktuell bei 22,10 €. Was ist hier zu erwarten? Lage am Sportartikelmarkt trübt sich ein In einer Analyse der Bank of America kam diese zum Ergebnis, dass die Lage am Markt für Sportartikel weiterhin angespannt bleibt. Darin wird sogar gesagt, dass der 20-jährige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de