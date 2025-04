Luftfahrtspezialist erfährt leichten Aktienrückgang, während Experten weiterhin positive Prognosen mit durchschnittlichem Kursziel von 34 Euro abgeben. Quartalszahlen folgen Ende April.

Die Aktie des Luft- und Raumfahrtspezialisten Kratos Defense & Security Solutions verzeichnete am vergangenen Freitag einen Rückgang von 2,17% und schloss bei 27,99 Euro. Der jüngste leichte Rücksetzter dämpft jedoch nicht die überwiegend positive Stimmung unter Analysten. Aktuell empfehlen zwei Drittel der zwölf beobachtenden Experten die Aktie zum Kauf oder stufen sie als "Outperform" ein. Das durchschnittliche Kursziel wurde in den letzten vier Monaten deutlich nach oben korrigiert und liegt nun bei umgerechnet etwa 34 Euro, was einem Aufwärtspotenzial von gut 21% entspricht. Bemerkenswert ist die breite Streuung der Kursziele zwischen 22 und 40 US-Dollar, was auf unterschiedliche Einschätzungen der künftigen Geschäftsentwicklung hindeutet.

Ausblick vor den Q1-Zahlen

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Kratos Defense, Security ?

In gut zwei Wochen, am 30. April 2025, wird Kratos Defense seine Ergebnisse für das erste Quartal 2025 vorlegen. Analysten erwarten für die kommenden Jahre ein starkes Umsatzwachstum, wobei die Prognosen zuletzt mehrfach angehoben wurden. Die Gewinnerwartungen pro Aktie wurden allerdings nach unten korrigiert - ein Muster, das sich bei dem Unternehmen bereits in früheren Quartalen zeigte. Trotz der positiven Kursentwicklung von über 64% im 12-Monats-Vergleich bleibt die Bewertung mit einem für 2025 prognostizierten KGV von 57,47 anspruchsvoll. Der Kurs liegt aktuell etwa 17% unter dem im Januar erreichten 52-Wochen-Hoch von 33,80 Euro, aber immer noch mehr als 73% über dem Tiefststand vom April 2024.

Anzeige

Kratos Defense, Security-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Kratos Defense, Security-Analyse vom 12. April liefert die Antwort:

Die neusten Kratos Defense, Security-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Kratos Defense, Security-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 12. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Kratos Defense, Security: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...