Der Finanzdienstleister verzeichnet eine 5,45-prozentige Wertsteigerung nach Korrekturphase. Experten prognostizieren weiteres Wachstumspotenzial trotz hohem KGV-Wert.

Die sino Aktie konnte sich in der vergangenen Woche deutlich erholen und verzeichnete einen Anstieg von 5,45 Prozent. Mit einem Schlusskurs von 87,00 Euro am Freitag zeigte das Wertpapier des spezialisierten Finanzdienstleisters eine positive Tendenz, nachdem es in den letzten Wochen unter Druck geraten war. Erst vor kurzem erreichte die Aktie am 12. März 2025 ihr 52-Wochen-Hoch von 97,50 Euro, bevor sie eine Korrekturphase durchlief. Trotz des jüngsten Rückgangs liegt der Kurs noch immer beeindruckende 130 Prozent über dem Jahrestief vom April 2024 und konnte seit Jahresbeginn bereits eine Wertsteigerung von knapp 29 Prozent erzielen.

Analysten rechnen mit weiterer Kurssteigerung

Entgegen der aktuell sehr hohen Bewertung mit einem für 2025 prognostizierten KGV von 658,46 bleibt die Experteneinschätzung zur sino Aktie positiv. Der einzige die Aktie beobachtende Analyst empfiehlt weiterhin den Kauf des Papiers und sieht mit einem Kursziel von 104,00 Euro noch erhebliches Aufwärtspotenzial von über 18 Prozent. Dieses optimistische Bild wird durch die erwartete Geschäftsentwicklung unterstützt - für 2026 rechnen Experten mit einem Unternehmenswachstum von 39 Prozent. Allerdings bleiben die Margen des auf Heavy Trader spezialisierten Finanzdienstleisters relativ niedrig, und die jüngsten Umsatzprognosen wurden nach unten korrigiert. Anleger sollten den 8. Mai 2025 im Blick behalten, wenn das Unternehmen seinen Geschäftsverlauf für April 2024 veröffentlichen wird.

