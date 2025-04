Die Sino Aktie verzeichnet ein deutliches Jahresplus von über 140%, während Analysten trotz hoher Kennzahlen zum Kauf raten. Wie nachhaltig ist das Wachstum?

Die sino Aktie zeigt sich aktuell in solidem Fahrwasser. Am 17. April schloss das Papier bei 92,80 Euro, ein Plus von 1,31 Prozent gegenüber dem Vortag. Damit setzt der Titel seine positive Jahresperformance fort - seit April 2024 legte die Aktie beeindruckende 143,65 Prozent zu.

Fundamentale Stärken vs. hohe Bewertung

Der Finanzdienstleister überzeugt mit starken Wachstumsperspektiven: Analysten prognostizieren für die kommenden drei Jahre ein Wachstum von 39 Prozent bis 2026. Die finanzielle Situation des Unternehmens wird als hervorragend eingestuft, was beträchtliche Investitionsspielräume ermöglicht.

Doch Vorsicht ist geboten:

Das aktuelle KUV von 24,58 deutet auf eine Überbewertung hin

Das KGV für 2025 wird mit 700,00 angegeben

Der Cash-Flow pro Aktie liegt bei -0,58 Euro

Analysten sehen Potenzial

Trotz der hohen Bewertung empfiehlt der einzige verfolgende Analyst die Aktie mit "Kaufen". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 104,00 Euro, was ein Aufwärtspotenzial von rund 13 Prozent zum aktuellen Kurs bedeutet. In den letzten Monaten wurden die Erwartungen zudem deutlich nach oben korrigiert.

Am 8. Mai stehen neue Einblicke in die Geschäftsentwicklung an, wenn das Unternehmen den Verlauf der Geschäftsaktivitäten für April 2024 veröffentlicht. Bis dahin dürfte die Aktie bei Fortsetzung des aktuellen Trends weiterhin interessant bleiben - trotz der nicht unerheblichen Bewertungsrisiken.

