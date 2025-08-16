Sartorius Vz ISIN: DE0007165631 konnte im Wochenverlauf 9,20 Prozent zulegen. Mit dem fast zweistelligen Kursgewinn war die Aktie des Pharma- und Laborzulieferers aus Göttingen der Top-Performer im DAX und TecDAX. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 197,65 Euro, das Wochenhoch hat man am Donnerstag mit 200,20 Euro am Handelsplatz Xetra gesehen.StatusDie Aktie ist eine laufende RuMaS-Empfehlung und hat Abonnenten rund 10 Prozent Aktien- ...

