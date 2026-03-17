© Foto: Sartorius AGDas Analysehaus Jefferies sieht bei Sartorius massives Aufholpotenzial. Neue Wachstumsziele, strategische Initiativen und ein klarer Plan könnten die Aktie wieder nach oben treiben - doch ein Punkt bleibt entscheidend.Der Labor- und Pharmaausrüster Sartorius richtet sich strategisch neu aus und setzt dabei klar auf das Wachstum der globalen Biotech-Industrie. Auf dem Kapitalmarkttag in Göttingen präsentierte Vorstandschef Michael Grosse aktualisierte Mittelfristziele - und sendete damit gemischte Signale an den Markt. Zwar wurden die Erwartungen an das künftige Wachstum etwas gedämpft, doch an der Börse kam der Ausblick überraschend gut an. Die Papiere sind am Dienstag mit einem Plus von …Den vollständigen Artikel lesen
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