Das Risiko im Bereich Pharma-Capex wird für Sartorius zunehmend sichtbar, was unsere SELL-Einschätzung untermauert. Jüngste Berichte, dass Eli Lilly möglicherweise die zweite Phase seiner Investitionen in Alzey halbieren könnte und Boehringer Ingelheim möglicherweise Projekte in Deutschland im Wert von 900 Mio. EUR absagen könnte, deuten auf eine schwächere Investitionssichtbarkeit in ganz Europa hin. In der Zwischenzeit setzen große Pharmaunternehmen weiterhin Kapital in den USA ein, getrieben von der Industriepolitik, Zollbefreiungen und den "America First"-Prioritäten in der Lieferkette. Für Sartorius könnte ein regionaler Capex-Shift Druck auf die equipment-intensive LPS und Teile von BPS ausüben. Während wiederkehrende Einnahmen (75% mwb geschätzt) das Wachstum stabilisieren sollten, könnten sie die verzögerten Investitionszyklen nicht ausgleichen. SELL, Kursziel 190,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/sartorius-ag
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