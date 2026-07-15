Johnson & Johnson, GSK und Co.: Warum der Wettlauf um Zelltherapie-Plattformen gerade erst beginnt

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Die größten Erfolgsgeschichten der Pharmaindustrie entstehen häufig nicht durch einzelne Medikamente, sondern durch ganze Technologieplattformen. Monoklonale Antikörper veränderten vor rund zwanzig Jahren die Behandlung zahlreicher Erkrankungen. Später folgten mRNA-Technologien und zuletzt die GLP-1-Medikamente von Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333) und Eli Lilly (ISIN: US5324571083), die den Markt für Diabetes- und Adipositas-Therapien neu definierten. Nun richtet sich der Blick vieler Investoren auf die nächste Entwicklungsstufe: Zelltherapien. Während an den Börsen derzeit vor allem Künstliche Intelligenz und Halbleiter im Fokus stehen, investieren große Pharmakonzerne bereits Milliardenbeträge in Plattformen, die künftig völlig neue Behandlungsmöglichkeiten eröffnen könnten.

Big Pharma kauft längst keine Einzelprodukte mehr

Ein Blick auf die jüngsten Transaktionen zeigt, wohin sich die Branche entwickelt. Erst kürzlich kündigte GSK (ISIN: GB00BN7SWP63) die Übernahme des US-Biotechunternehmens Nuvalent für rund 10,6 Milliarden US-Dollar an. Im Mittelpunkt stehen dabei nicht nur einzelne Wirkstoffkandidaten, sondern eine komplette Technologieplattform für zielgerichtete Krebstherapien. Die beiden fortgeschrittenen Programme gegen bestimmte Lungenkrebsformen könnten bereits in den kommenden Monaten wichtige regulatorische Meilensteine erreichen. Auch Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046) setzt seinen Einkaufskurs konsequent fort. Mit der angekündigten Übernahme von Firefly Bio erweitert der Pharmakonzern seine Onkologie-Pipeline um eine neuartige Antikörper-Wirkstoff-Plattform. Solche Transaktionen verdeutlichen, dass große Pharmakonzerne heute weniger einzelne Medikamente kaufen als vielmehr Technologien, die langfristig mehrere Produkte hervorbringen können.

Der eigentliche Wettbewerb beginnt inzwischen in der Produktion

Mit der wissenschaftlichen Idee allein ist es allerdings längst nicht mehr getan. Eine der größten Herausforderungen moderner Zelltherapien besteht darin, sie zuverlässig, kostengünstig und in ausreichender Stückzahl herzustellen. Genau deshalb rückt die industrielle Produktion immer stärker in den Mittelpunkt.

Der Laborausrüster Sartorius (ISIN: DE0007165631) präsentierte kürzlich seine neue Eveo Cell Therapy Platform. Das System soll die automatisierte Herstellung personalisierter Zelltherapien ermöglichen und nach Unternehmensangaben die Produktionskosten erheblich senken. Ziel ist es, komplexe Zelltherapien künftig deutlich mehr Patienten zugänglich zu machen. Auch spezialisierte Unternehmen wie Orgenesis (ISIN: US68621F1021) verfolgen einen ähnlichen Ansatz und entwickeln Plattformen, mit denen Zell- und Gentherapien standardisiert näher am Patienten produziert werden können. Damit verschiebt sich der Wettbewerb zunehmend von der reinen Forschung hin zur Frage, wer die leistungsfähigsten Produktionsplattformen aufbauen kann.

Vom individuellen Medikament zur skalierbaren Plattform

Gerade dieser Wandel könnte den gesamten Zelltherapie-Markt verändern. Klassische CAR-T-Therapien haben bereits eindrucksvoll bewiesen, welches Potenzial lebende Zellen als Medikamente besitzen. Gleichzeitig gelten Herstellung, Logistik und Kosten bislang als wesentliche Hürden für eine breite Anwendung.

Die Branche arbeitet deshalb intensiv an neuen Produktionsverfahren, standardisierten Prozessen und sogenannten "off-the-shelf"-Ansätzen, bei denen Zellprodukte bereits im Voraus hergestellt und bei Bedarf eingesetzt werden können. Gelingt dieser Schritt, könnten Zelltherapien künftig nicht mehr nur in der Onkologie, sondern auch bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen und chronischen Entzündungen eine deutlich größere Rolle spielen.

Mesoblast verfolgt bewusst einen anderen Weg

Genau in diesem Umfeld positioniert sich Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8). Anders als viele CAR-T-Unternehmen konzentriert sich das Unternehmen auf mesenchymale Stromazellen (MSC). Diese sollen überschießende Entzündungsreaktionen regulieren und geschädigtes Gewebe bei der Regeneration unterstützen. Der therapeutische Ansatz richtet sich damit gegen Erkrankungen, die weltweit Millionen Patienten betreffen. Ein wichtiger Unterschied zu vielen kleineren Biotechunternehmen besteht inzwischen darin, dass Mesoblast den Schritt in die Kommerzialisierung bereits geschafft hat. Mit Ryoncil verfügt das Unternehmen über eine von der US-amerikanischen FDA zugelassene Zelltherapie und konnte zuletzt weiter steigende Umsätze ausweisen. Parallel entwickelt Mesoblast mehrere fortgeschrittene Programme, darunter Therapien gegen chronische Rückenschmerzen, Herzinsuffizienz sowie weitere entzündliche Erkrankungen.

Die nächste Investitionswelle könnte bereits begonnen haben

Während sich viele Anleger weiterhin auf KI und große Technologiewerte konzentrieren, zeichnet sich im Biotechnologiesektor eine interessante Entwicklung ab. Große Pharmakonzerne verfügen über hohe Liquidität, zahlreiche Blockbuster verlieren in den kommenden Jahren ihren Patentschutz und innovative Therapieplattformen werden zunehmend zu strategischen Übernahmezielen.

Gleichzeitig entstehen rund um Zelltherapien neue Produktionslösungen, automatisierte Fertigungsprozesse und regulatorische Erfahrungen, die den Weg für eine breitere Anwendung ebnen könnten. Genau diese Kombination aus wissenschaftlichem Fortschritt und industrieller Skalierung dürfte darüber entscheiden, welche Unternehmen sich langfristig durchsetzen.

Fazit

Die jüngsten Milliardeninvestitionen von GSK, Johnson & Johnson sowie die neuen Produktionsplattformen von Sartorius zeigen, dass sich der Wettbewerb in der Zelltherapie längst auf eine neue Ebene verlagert hat. Entscheidend ist heute nicht mehr allein die medizinische Idee, sondern die Fähigkeit, innovative Zelltherapien effizient zu produzieren und weltweit verfügbar zu machen. Für Unternehmen mit regulatorischer Erfahrung, eigener Produktionskompetenz und einer fortgeschrittenen Pipeline entsteht dadurch ein attraktives Marktumfeld. Mesoblast kombiniert inzwischen genau diese Eigenschaften und gehört damit zu den Unternehmen, die von der nächsten Entwicklungsstufe der Zelltherapie profitieren könnten - auch wenn der weitere Erfolg selbstverständlich von klinischen Ergebnissen, Zulassungen und der kommerziellen Umsetzung abhängen wird.

Quellen:

GSK übernimmt Nuvalent für 10,6 Mrd. US-Dollar:

https://www.gsk.com/en-gb/media/press-releases/gsk-announces-commencement-of-tender-offer-to-acquire-nuvalent-inc/

Johnson & Johnson übernimmt Firefly Bio:

https://www.jnj.com/media-center/press-releases/johnson-johnson-to-acquire-firefly-bio-inc-to-expand-oncology-pipeline-with-novel-degrader-antibody-conjugate-platform

Sartorius stellt Eveo Cell Therapy Platform vor:

https://www.sartorius.com/en/company/newsroom/sartorius-launches-eveo-cell-therapy-platform

Orgenesis - Zelltherapie-Plattformen und CDMO-Geschäft:

https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/die-orgenesis-aktie-bleibt-vom-zelltherapie-geschaeft-gestuetzt/69757515

FDA - Ryoncil (Mesoblast):

https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/approved-cellular-and-gene-therapy-products/ryoncil-remestemcel-l-rknd

Mesoblast - Investor Relations / Corporate Updates:

https://www.mesoblast.com/investor/



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Mesoblast Limited

Land: Australien / ISIN: AU000000MSB8

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Enthaltene Werte: US4781601046,US5324571083,AU000000MSB8,DE0007165631,US68621F1021,GB00BN7SWP63,DK0062498333