Während alle auf KI schauen: Warum Big Pharma Milliarden in Zelltherapien investiert

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Vor wenigen Jahren hätte kaum jemand erwartet, dass Medikamente gegen Diabetes zu den größten Börsenerfolgen des Jahrzehnts werden würden. Doch genau das ist passiert. Mit ihren GLP-1-Therapien haben Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333) und Eli Lilly (ISIN: US5324571083) nicht nur die Behandlung von Diabetes verändert, sondern zugleich einen Milliardenmarkt für Adipositas geschaffen. Die Geschichte zeigt einmal mehr, dass einzelne medizinische Plattformen ganze Branchen neu definieren können. Genau deshalb richtet sich der Blick vieler Investoren inzwischen auf einen anderen Bereich der Biotechnologie: die Zelltherapie. Während Künstliche Intelligenz derzeit die Schlagzeilen dominiert, könnte sich hier im Hintergrund bereits die nächste große Innovationswelle aufbauen.

Große Pharmakonzerne setzen weiter auf innovative Plattformen

Die Dynamik lässt sich längst an den Investitionen der Branchenführer ablesen. Erst vor Kurzem kündigte GSK (ISIN: GB00BN7SWP63) die Übernahme des US-Biotechunternehmens Nuvalent für rund 10,6 Milliarden US-Dollar an. Ziel ist der Ausbau der Onkologie-Pipeline mit innovativen zielgerichteten Krebstherapien. Gleichzeitig investieren Unternehmen wie Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046), Novartis (ISIN: CH0012005267), Bristol Myers Squibb (ISIN: US1101221083) und Gilead Sciences (ISIN: US3755581036) weiterhin Milliardenbeträge in Zell- und Gentherapien. Für die großen Pharmakonzerne wird zunehmend klar: Künftiges Wachstum entsteht nicht allein durch einzelne Medikamente, sondern durch Plattformtechnologien, die sich auf zahlreiche Indikationen übertragen lassen.

Zelltherapien verlassen zunehmend ihre Nische

Noch vor wenigen Jahren galten Zelltherapien vor allem als hochkomplexe Spezialbehandlungen gegen bestimmte Blutkrebserkrankungen. Inzwischen erweitert sich das Einsatzspektrum jedoch kontinuierlich. CAR-T-Zelltherapien werden heute nicht mehr ausschließlich in der Onkologie untersucht. Weltweit laufen klinische Programme bei Autoimmunerkrankungen, chronischen Entzündungen und weiteren schweren Erkrankungen. Parallel verbessert sich die industrielle Infrastruktur. Sartorius (ISIN: DE0007165631) entwickelt neue Produktionsplattformen, die Zelltherapien künftig deutlich effizienter und kostengünstiger herstellen sollen. Gleichzeitig arbeiten immer mehr Universitätskliniken daran, Zelltherapien direkt vor Ort zu produzieren. Dadurch verkürzen sich Herstellungszeiten und Behandlungen können schneller durchgeführt werden - ein wichtiger Schritt auf dem Weg vom Nischenprodukt zur breiteren Anwendung.

Nicht jede Zelltherapie funktioniert nach dem gleichen Prinzip

Für Anleger ist dabei wichtig zu verstehen, dass Zelltherapie nicht gleich Zelltherapie ist. Während CAR-T-Verfahren patienteneigene Immunzellen gentechnisch verändern, verfolgen andere Unternehmen bewusst einen anderen Ansatz. Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) entwickelt Therapien auf Basis mesenchymaler Stromazellen (MSC). Diese sollen überschießende Entzündungsreaktionen regulieren und körpereigene Heilungsprozesse unterstützen. Anders als klassische CAR-T-Therapien adressiert dieser Ansatz damit nicht nur onkologische Erkrankungen, sondern potenziell auch große Märkte wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronische Entzündungen oder degenerative Erkrankungen. Gerade weil viele dieser Erkrankungen weltweit Millionen Menschen betreffen, beobachten Investoren zunehmend auch jene Unternehmen, die regenerative Medizin und Immunmodulation miteinander verbinden.

Kommerzialisierung trennt inzwischen die Spreu vom Weizen

Nach mehreren schwierigen Jahren für den Biotechnologiesektor verändert sich inzwischen auch der Blick vieler Investoren. Während früher vor allem frühe Forschungsprogramme bewertet wurden, rückt heute die Fähigkeit zur Kommerzialisierung stärker in den Mittelpunkt. Genau hier unterscheidet sich Mesoblast inzwischen von vielen kleineren Wettbewerbern. Mit der FDA-Zulassung von Ryoncil verfügt das Unternehmen bereits über eine kommerzielle Zelltherapie in den USA. Parallel entwickelt Mesoblast weitere Programme gegen chronische Rückenschmerzen, Herzinsuffizienz sowie verschiedene entzündliche Erkrankungen. Für Anleger entsteht dadurch eine andere Ausgangslage als bei vielen klassischen Entwicklungsunternehmen, die ausschließlich auf zukünftige klinische Erfolge angewiesen sind.

Auch die Kapitalmärkte richten den Blick wieder auf Biotechnologie

Nach der starken Kursentwicklung vieler KI- und Halbleiterwerte beginnen institutionelle Investoren wieder stärker nach anderen Wachstumsfeldern Ausschau zu halten. Gleichzeitig verfügen große Pharmakonzerne über hohe Liquidität, während in den kommenden Jahren zahlreiche umsatzstarke Medikamente ihren Patentschutz verlieren. Der Bedarf an neuen Therapieplattformen dürfte dadurch eher steigen als sinken. Hinzu kommt, dass zahlreiche Biotechbewertungen nach den schwierigen Börsenjahren 2022 bis 2024 deutlich niedriger ausfallen als während des letzten Sektorbooms. Historisch entstanden gerade in solchen Marktphasen häufig die Grundlagen für die nächste Investitionswelle.

Fazit

Die vergangenen Jahre haben gezeigt, wie einzelne medizinische Innovationen ganze Industrien verändern können. Antikörper, mRNA-Impfstoffe und zuletzt GLP-1-Therapien haben jeweils Milliardenmärkte geschaffen und Unternehmen wie Novo Nordisk oder Eli Lilly an die Weltspitze geführt. Ob Zelltherapien die nächste große Plattformtechnologie werden, lässt sich heute noch nicht sicher beantworten. Fest steht jedoch: Große Pharmakonzerne investieren weiterhin massiv in diesen Bereich, Produktionsverfahren entwickeln sich rasant weiter und die Zahl möglicher Anwendungsgebiete wächst kontinuierlich. Unternehmen, die bereits regulatorische Erfahrung, erste kommerzielle Umsätze und mehrere fortgeschrittene Entwicklungsprogramme miteinander verbinden, könnten in diesem Umfeld besonders interessant werden. Genau in diesem Markt bewegt sich Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8).

Quellen:

GSK übernimmt Nuvalent für 10,6 Mrd. US-Dollar:

https://www.gsk.com/en-gb/media/press-releases/gsk-to-acquire-nuvalent/

FDA - Zulassung von Ryoncil (remestemcel-L):

https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/approved-cellular-and-gene-therapy-products/ryoncil-remestemcel-l-rknd

Sartorius stellt Eveo Cell Therapy Platform vor:

https://www.sartorius.com/en/company/newsroom/sartorius-launches-eveo-cell-therapy-platform

GSK baut Onkologie-Pipeline weiter aus (Reuters):

https://www.reuters.com/world/uk/gsk-buy-cancer-drug-maker-nuvalent-106-billion-deal-2026-07-21/

Mesoblast - Corporate Presentation (Pipeline, Kommerzialisierung und Produktionsplattform):

https://www.mesoblast.com/wp-content/uploads/2026/06/Mesoblast-Corporate-Presentation-June-2026.pdf

Mesoblast - Investor Center:

https://www.mesoblast.com/investor/



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Mesoblast Limited

Land: Australien / ISIN: AU000000MSB8

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