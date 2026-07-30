An der Börse in der Schweiz läuft es derzeit relativ gut. So konnte der Schweiz Index des AKTIONÄR in den vergangenen Handelswochen wieder Boden gutmachen. Aktuell notiert er nur noch knapp unter dem Jahreshoch bei 114 Punkten. Das Allzeithoch bei 118 Zählern ist ebenfalls durchaus in Reichweite. Hauptverantwortlich für die starke Performance sind die drei Schwergewichte Novartis (mehr dazu lesen Sie hier), Roche und Nestlé. Der weltgrößte Lebensmittelkonzern hatte im ersten Halbjahr sein Wachstumstempo ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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