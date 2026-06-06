Der Laborausrüster Sartorius hat sich zuletzt neue Wachstumsziele auf die Fahnen geschrieben. Im Interview mit dem AKTIONÄR verrät CEO Michael Grosse, welche Auswirkungen die derzeitigen geopolitischen Spannungen auf das Geschäft haben, welche Regionen sich gut entwickeln und welchen Einfluss Künstliche Intelligenz (KI) auf die Industrie respektive das Geschäft der Göttinger nehmen wird.MICHAEL GROSSE: Ja, geopolitische Spannungen sind spürbar. Wir sehen zunehmende Effekte über Energiepreise, Transportkosten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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