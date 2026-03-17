Mit einem Kursgewinn von +6% ist die Sartorius-Aktie am Dienstagvormittag Spitzenreiter im Nebenwerteindex MDAX. Was steckt hinter dem Kurssprung des Laborausrüsters und ist die jüngste Talfahrt von Sartorius damit zu Ende? Ambitionierte Ziele Grund für die starke Performance der Sartorius-Aktie am Dienstag ist der Kapitalmarkttag des Unternehmens, auf dem Sartorius neue und zum Teil ambitionierte Mittelfristziele bis zum Jahr 2030 vorstellte. Diese ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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