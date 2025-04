Telekommunikationswerte von Telefonica Deutschland verbuchen gravierenden Wertverlust von 9,51 Prozent trotz niedriger Bewertungskennzahlen bei gemischten Analystenaussichten.

Nach einem deutlichen Rückgang verzeichnete die Telefonica Deutschland Aktie am vergangenen Samstag einen beachtlichen Kurssturz von 9,51 Prozent. Der aktuelle Kurs liegt bei 2,199 Euro (Stand: 12. April 2025), was einem Minus von 0,231 Euro gegenüber dem letzten Handelstag entspricht. Für Anleger ist dies ein herber Rückschlag, nachdem die Aktie im Monatszeitraum zuvor noch ein leichtes Plus von 0,37 Prozent verzeichnen konnte. Der jüngste Kursrückgang ist besonders bemerkenswert, da die Aktie nun mit 10,19 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch notiert, was die anhaltenden Herausforderungen des Telekommunikationsanbieters unterstreicht.

Fundamentaldaten geben gemischtes Bild ab

Die fundamentalen Kennzahlen von Telefonica Deutschland zeigen ein gemischtes Bild. Mit einem aktuellen KGV von 19,47 und einem KUV von nur 0,77 erscheint die Aktie auf den ersten Blick unterbewertet. Auch das niedrige Kurs-Cashflow-Verhältnis von 2,60 spricht grundsätzlich für die Aktie. Dennoch bleiben Analysten skeptisch: Die drei verfolgenden Experten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2,675 Euro ausgegeben, was zwar ein Potenzial von 20,5 Prozent bietet, aber die Einstufung "Hold" mit einer gleichmäßigen Verteilung der Bewertungen (je eine für Outperform, Halten und Verkaufen) verdeutlicht die Unsicherheit im Markt. Besonders belastend wirken sich die nach unten korrigierten Umsatzprognosen sowie die verschlechterten Gewinnerwartungen der vergangenen vier Monate aus.

