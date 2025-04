Der Kurs des Münchner Softwareherstellers für Architekturlösungen verzeichnet eine beeindruckende Wochenperformance trotz gemischter Analystenbewertungen.

Die Nemetschek SE-Aktie zeigt sich am Freitagvormittag in robuster Verfassung und setzt damit ihre positive Entwicklung der letzten Handelstage fort. Der Kurs des Münchner Softwareunternehmens kletterte auf 104,00 Euro und verzeichnete damit einen Anstieg von 1,07 Prozent. Besonders bemerkenswert ist die Wochenperformance: Mit einem Plus von 7,05 Prozent konnte das Papier des Spezialisten für Bau- und Architektursoftware einen Teil der Verluste der vergangenen Wochen wettmachen. Seit Jahresbeginn steht ein respektables Plus von 10,52 Prozent zu Buche.

Die positive Kursentwicklung der letzten Tage erfolgt vor dem Hintergrund der anstehenden Quartalszahlen. Für den 30. April 2025 hat das Unternehmen die Veröffentlichung der Ergebnisse für das erste Quartal 2025 angekündigt. Anleger scheinen im Vorfeld dieser Präsentation wieder verstärkt Vertrauen in die Aktie zu fassen, nachdem diese im 30-Tage-Vergleich noch mit einem Minus von 6,89 Prozent zu kämpfen hatte und deutlich vom 52-Wochen-Hoch entfernt bleibt, das bei 124,20 Euro im Februar dieses Jahres markiert wurde.

Analysten mehrheitlich neutral eingestellt

Bei den Experten überwiegt derzeit eine abwartende Haltung. Von 20 Analysten, die die Aktie beobachten, empfehlen 10 ein Halten der Papiere, während 7 Analysten bullish eingestellt sind und 3 zum Verkauf raten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 112,40 Euro, was ein Aufwärtspotenzial von rund 10,3 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs impliziert.

Die fundamentalen Kennzahlen des Unternehmens präsentieren sich zwiespältig: Einerseits überzeugt Nemetschek mit hohen Margen und einer soliden Finanzlage, andererseits weist die Aktie mit einem erwarteten KGV von 56,25 für das laufende Jahr eine ambitionierte Bewertung auf. Das Wachstum bleibt jedoch ein wichtiger Treiber - laut Analysten soll die Entwicklung des Unternehmens bis 2027 ein Wachstum von 55 Prozent erreichen. Diese Aussichten könnten ein Grund für die jüngste Kurserholung sein, auch wenn der Titel mit einem aktuellen KGV von 68,21 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 39,00 im Vergleich zum Gesamtmarkt weiterhin sportlich bewertet erscheint.

