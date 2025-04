Das Frankfurter Kreditinstitut verzeichnet beachtliche Kursgewinne und demonstriert solide Fundamentaldaten nach der Verteidigung gegen Übernahmeambitionen aus Italien.

Die Commerzbank-Aktie zeigt sich nach dem erfolgreichen Abwehrkampf gegen die italienische Unicredit in beeindruckender Verfassung. Mit einem aktuellen Kurs von 22,09 Euro (Stand: 12. April 2025) verzeichnete das Papier am Freitag einen Kursanstieg von 1,56 Prozent. Besonders bemerkenswert ist die Wochenperformance mit einem Plus von 9,57 Prozent, nachdem die Commerzbank aus dem Übernahmekampf als Sieger hervorgegangen ist.

Unter der Führung von CEO Bettina Orlopp hat das Frankfurter Geldhaus seine Position nachhaltig gestärkt. Die erfolgreiche Abwehr des unerwünschten Übernahmeversuchs durch die italienische Großbank Unicredit wird von Marktbeobachtern als strategischer Erfolg gewertet. Mit einer beeindruckenden Jahresperformance von 69,21 Prozent seit April 2024 und einem Zuwachs von 42,61 Prozent seit Jahresbeginn gehört die Commerzbank zu den Top-Performern im DAX.

Fundamentaldaten und Ausblick

Die Bewertung der Commerzbank-Aktie erscheint mit einem KGV von 9,71 für das laufende Jahr weiterhin attraktiv. Analysten sehen weiteres Potenzial, wie das durchschnittliche Kursziel von 23,93 Euro zeigt, was einer Kurschance von knapp 10 Prozent entspricht. Das höchste Analystenpreisziel liegt sogar bei 30 Euro und würde ein weiteres Aufwärtspotenzial von über 35 Prozent bedeuten.

Die Commerzbank profitiert vom aktuellen Aufwärtstrend, liegt aber mit 11,18 Prozent noch deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 24,87 Euro, das am 18. März 2025 erreicht wurde. Für Anleger besonders interessant: Die Bank notiert 31,54 Prozent über ihrem 200-Tage-Durchschnitt, was auf einen stabilen langfristigen Aufwärtstrend hindeutet. Die am 9. Mai anstehende Veröffentlichung der Q1-Ergebnisse 2025 wird mit Spannung erwartet und könnte weitere Impulse für den Aktienkurs liefern.

