Der süddeutsche Energieversorger verzeichnet ein Plus von 3,08 Prozent nach Inbetriebnahme innovativer Wasserstofftechnologie trotz vorheriger Kursverluste.

Die Aktie des süddeutschen Energieversorgers EnBW erholte sich am Wochenende deutlich vom Kursrutsch des vergangenen Freitags. Der Titel stieg am Samstag um 3,08 Prozent auf 67,00 Euro, nachdem er zuvor am Freitag noch einen empfindlichen Rückschlag von 6,41 Prozent auf 64,20 Euro hinnehmen musste. Ausschlaggebend für die positive Wende war die Nachricht über die Inbetriebnahme des ersten wasserstofffähigen Gasturbinen-Kraftwerks des Konzerns. Nach erfolgreich verlaufenem Probelauf plant EnBW nun den kommerziellen Betrieb dieser zukunftsweisenden Anlage, die einen wichtigen Meilenstein in der Energiewende-Strategie des Unternehmens darstellt. Trotz des jüngsten Aufschwungs liegt die Aktie weiterhin knapp 12 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 72,80 Euro, das Mitte März 2025 erreicht wurde, und verzeichnet auf Monatssicht einen Verlust von 7,20 Prozent.

Energiewende treibt strategische Neuausrichtung voran

Die Inbetriebnahme des wasserstofffähigen Gasturbinen-Kraftwerks unterstreicht EnBWs verstärkte Ausrichtung auf zukunftsträchtige Energieträger. Das 1997 aus dem Zusammenschluss der Energie-Versorgung Schwaben AG und der Badenwerk AG entstandene Unternehmen positioniert sich damit strategisch für die Post-Kohle-Ära. Mit einer Marktkapitalisierung von 18,36 Milliarden Euro und einem vergleichsweise günstigen Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,54 erscheint die Aktie trotz der aktuellen Volatilität unterbewertet. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich auf 14,90 und liegt damit leicht über dem 2024er-Wert von 13,07. Bemerkenswert ist auch der Cash-Flow pro Aktie von 9,47 Euro, der sich in einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 7,07 niederschlägt und damit im Branchenvergleich als günstig einzustufen ist.

