Turbomotor fürs Depot? Dieses Goldprojekt könnte alles verändern!

Und wer jetzt glaubt, dass die echten Chancen längst vergriffen sind, sollte einen Blick nach Mexiko werfen. Dort schlägt im Bundesstaat Sonora ein goldenes Herz, das in den nächsten Monaten für gewaltige Schlagzeilen sorgen dürfte. Der kanadische Gold-Explorer Tocvan Ventures (WKN: A2PE64 | ISIN: CA88900N1050 | Ticker-Symbol: TV3) hat gerade seine nächsten Bohrungen gestartet - und schon die ersten Treffer lassen aufhorchen: 3,1 m mit 19,4 g/t Gold. An der Börse könnte damit erst der Anfang gemacht sein. Mehr dazu im Bericht.

Ein Volltreffer bei der Wiederaufnahme der Bohrungen - jetzt geht's richtig los

Am 7. April 2025 startete Tocvan Ventures mit einem klaren Ziel in die neue Bohrphase im Projekt "Gran Pilar": Eine Ressource zu definieren, die nicht nur wirtschaftlich interessant ist, sondern auch internationales Übernahmepotenzial aufweist.

Bereits die Vorbohrungen haben außergewöhnliche Ergebnisse geliefert:

3,1 m mit 19,4 g/t Gold (eingebettet in 106,6 m mit 0,6 g/t Au)

16,8 m mit 0,4 g/t Gold und 6 g/t Silber

Diese Zahlen sind beachtlich - doch das Unternehmen hat noch mehr vor. In der Northern Zone, die sich über 675 Meter erstreckt, wurde ein 1.500-Meter-Bohrprogramm gestartet - mit der Option auf Ausweitung bei weiteren Erfolgen. Drei vielversprechende Bohrlöcher wurden bereits abgeschlossen, deren Auswertung steht unmittelbar bevor.

Historische Daten und Bohrhighlights sprechen eine deutliche Sprache

Dieses Projekt ist kein Glücksgriff im Nebel - die bisherigen Bohrungen dokumentieren ein starkes geologisches Fundament. Hier einige der beeindruckendsten Highlights:

94,6 m mit 1,6 g/t Gold, inkl. 9,2 m mit 10,8 g/t Au & 38 g/t Ag

116,9 m mit 1,2 g/t Gold, inkl. 10,2 m mit 12 g/t Au & 23 g/t Ag

24,4 m mit 2,5 g/t Gold & 73 g/t Silber, inkl. 1,5 m mit 33,4 g/t Gold & 1.090 g/t Silber

Metallurgische Tests zeigten dabei Goldrückgewinnungsraten von bis zu 99 % - ein enormer Vorteil in dieser frühen Projektphase.

Interview von Tocvan-Boss Sutherland mit Lyndsay Malchuk

Im Gespräch mit Stockhouse-Moderatorin Lyndsay Malchuk bietet Brodie Sutherland als Tocvan CEO spannende Einblicke in die Strategie des Unternehmens. Ein sehenswerter Beitrag für Investoren mit Interesse an Informationen aus erster Hand.

Pilotanlage geplant - Produktionsstart ab 2025 in Reichweite

Tocvan Ventures will es nicht bei Bohrergebnissen belassen: Die Pläne für eine Pilotmine zur Verarbeitung von bis zu 50.000 Tonnen Erz laufen bereits. Die dafür nötige Genehmigung wird vorbereitet - der Produktionsstart ist für Mai 2025 anvisiert.

Besonders spannend: Eine Massenprobe aus 2023 zeigte (insgesamt wurden 148 Proben mit einem Durchschnittswert von 1,87 g/t Au und 13 g/t Ag entnommen), dass das Material ideal für eine kosteneffiziente Haufenlaugung sowie Schwerkraft- und Rührlaugung geeignet ist.

"Wir freuen uns, die Bohrungen in der Erweiterungszone wieder aufzunehmen, denn dort haben die jüngsten Ergebnisse eine hochgradige Goldmineralisierung an der Oberfläche angezeigt", so CEO Brodie Sutherland in einer Unternehmensmitteilung am 10.04.2025 und weiter: "Um diesem Erfolg nachzugehen, sollte die Erprobung des nördlichen Randbereichs der bekannten Mineralisierung anhand von Bohrungen weiteren Aufschluss über das Ressourcenpotenzial geben. Im Norden und Osten gibt es nach wie vor ein großes unerprobtes Gebiet, in dem wir die Erweiterung weiter vorantreiben wollen. Darüber hinaus ist die fünf Kilometer entfernte nördliche Alterationszone für die Exploration offen, wo dank einem separaten mineralisierten System Potenzial für weitere Entdeckungen besteht.

Sonora - das Herzstück der Gold- und Silberproduktion Mexikos

Der Standort des Projekts könnte kaum besser gewählt sein: Sonora ist der wichtigste Bundesstaat Mexikos für die Edelmetallförderung. 2023 trug Sonora fast ein Viertel zur gesamten Goldproduktion Mexikos bei, das Land selbst bleibt der weltweit größte Silberproduzent.

Internationale Branchengrößen wie Fresnillo, Agnico Eagle, Pan American Silver und Minera Alamos operieren in unmittelbarer Nähe, wobei Fresnillo bereits eine zwei monatige Begutachtung durchgeführt hat und sich derzeit in engen Gesprächen mit Tocvan befindet. Die Infrastruktur ist hervorragend: Von der Hauptstadt Hermosillo ist das Projektgebiet in knapp 2,5 Stunden über asphaltierte Straßen erreichbar - ein seltener Vorteil für ein Explorationsprojekt dieser Größe.

Ausblick: Ressourcenschätzung und Minengenehmigung

Bis zum Herbst 2025 soll eine erste Ressourcenschätzung (PEA) vorliegen. Diese bildet die Grundlage für die Wirtschaftlichkeitsrechnung und könnte endgültig den Weg zur vollen Minengenehmigung ebnen. Mit 27.000 Bohrmetern und herausragenden Ergebnissen im Rücken steht Tocvan bereit für den Sprung vom Explorer zum angehenden Produzenten.

Hinzu kommt: Die Aktienstruktur ist schlank, mit nur 58,9 Mio. ausgegebenen Aktien. Die Kasse ist nach der letzten Kapitalmaßnahme gut gefüllt. Bei einem Schlusskurs am Freitag bei 0,76 CAD liegt der Börsenwert bei unter 47 Mio. CAD.

Fazit: Tocvan - das Goldherz von Sonora schlägt nicht nur für mutige Investoren

Die Bohrdaten stimmen, die Gehalte sind hoch, die Rückgewinnung außergewöhnlich, die Infrastruktur ideal - und die Aktie? Sie hat seit Mitte Februar bereits rund 70?% zugelegt und könnte gerade erst am Anfang einer spannenden Reise stehen.

Mit einem geplanten Produktionsstart in 2025, einer bald erwarteten Ressourcenschätzung und dem Rückenwind eines weiterhin starken Goldpreises könnte Tocvan Ventures zu einem der spannendsten Junior-Explorer im Jahr 2025 avancieren.

Wer auf der Suche nach einer echten Goldchance in geopolitisch bewegten Zeiten ist, sollte dieses Projekt unbedingt auf dem Schirm oder direkt im Depot haben.

Tocvan Ventures Corp., Chart 12 Monate in CAD an der CSE, Stand: 13.04.2025, Quelle: LSEG

